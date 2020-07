Die gelb-schwarz gestreiften Biester sind bei jeder Grillparty Dauergäste. Wespen sind vor allem im Sommer schwer von den Tischen im Freien loszuwerden.

Hier sind ein paar einfache Tricks, wie du es schaffst, keine Wespen mehr bei Tisch zu haben.

Stinkbombe basteln

Es gibt ein paar Gerüche, die diese Insekten nicht mögen. Wenn du gewisse Dinge auf deinem Tisch stehen hast, dann kommen sie auch nicht. Deshalb solltest du einfach eine Stinkbombe für Wespen basteln. Dafür gibt es mehrere Sachen, die man machen kann:

Eine halbierte Zitrone mit Gewürznelken spicken





spicken Ein Strauß Basilikum oder Pfefferminze auf den Tisch stellen





auf den Tisch stellen Auch den Duft von Lavendel mögen sie nicht

Dinner veranstalten

Wenn man beim Grillen draußen sitzt und die Sonne genießt, braucht man die gelb-schwarz gestreiften Biester nicht auf seinem Teller. Da kann es helfen, wenn man ein eigenes Wespen-Dinner veranstaltet. Das sollte aber auf einem anderen Tisch stehen. Auf der Speisekarte stehen saftige Früchte wie zum Beispiel Weintrauben.

Mit den richtigen Tönen abschrecken

Besonders gut funktionieren kleine Ultraschallgeräte, damit Wespen gar nicht erst in deine Nähe kommen. Es handelt sich dabei um kleine Apparate, die hohe Töne im Ultraschallbereich aussenden. Menschen und größere Tiere wie Hunde oder Katzen fühlen sich von den Geräuschen nicht belästigt. Insekten hingegen können die Töne hören und sollen durch die Dauerbeschallung so gestört werden, dass sie freiwillig die Flucht ergreifen.

Wespenfalle wegwerfen

Die kleinen Insekten sind sehr solidarisch. Sie reagieren auf die Hilferufe von anderen. Sitzen Wespen in der Falle, verströmen sie Duftstoffe, die andere Wespen alarmieren und anlocken. Versuche also gar nicht erst, Todesfallen für Insekten zu bauen. Denn das lockt nur noch mehr von ihnen an.