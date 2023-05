Tech-Millionär Bryan Johnson hat ein großes Ziel: er möchte am liebsten für immer leben und so jung wie möglich aussehen. Dafür scheut er weder Kosten noch Mühen. Für sein aktuelles Experiment hat er sich das Blut seines Teenager-Sohnes injizieren lassen.

Damit möchte er Zellschäden in seinem Körper korrigieren, wie er erklärt.

45-Jähriger will wie ein Teenager aussehen und greift zu bizarren Methoden

In den USA ist Bryan Johnson wohl einer der bekanntesten Biohacker des Landes. Der 45-Jährige verfolgt nämlich das Ziel, sein biologisches Alter zu bekämpfen und im Körper eines 18-Jährigen zu leben. Dafür gibt er pro Jahr mehrere Millionen Dollar aus – keine Maßnahme und kein Experiment sind für ihn verrückt genug, um es nicht wenigstens zu versuchen.

Der Tech-Millionär (er soll um die 800 Millionen schwer sein) beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter:innen, die sich um seine persönliche Verjüngungskur kümmern. Tag für Tag kümmert sich das Team, das unter anderem auch aus Ärzt:innen und anderen Expert:innen besteht, um Johnson. Er selbst nennt das Verjüngungsprojekt „Project Blueprint“. Wie der Biohacker verrät, ist es ihm anhand einer super strengen Diät sowie strikten Trainingsplänen und gewagten Behandlungen tatsächlich gelungen, sein biologisches Alter um acht Jahre zu senken.

Bluttransfusion von eigenem Sohn

Um noch mehr aus seiner Jugendlichkeit herauszuholen, hat sich Johnson an ein weiteres, recht bizarres, Projekt gewagt. Denn er führte eine Bluttransfusion mit seinem 17-jährigen Sohn Talmage und seinem 70 Jahre alten Vater Richard durch. In einem Video, das auf Youtube zu sehen ist, berichtet Bryan davon, dass er mit seiner Familie in eine Spezialklinik nach Dallas gereist ist. Dort haben Mediziner:innen für den „multigenerationalen Blutplasma-Wechsel“ den drei Johnson-Männern jeweils einen Liter Blut abgenommen. Dieses wandelte man anschließend in eine Charge Plasma und eine Charge rote und weiße Blutkörperchen um.

Bild: Bryan Johnson

Talmage spendete somit Bryan sein Blut und dieser wiederum gab sein Blut an den 70-jährigen Richard weiter. Das Ziel: Eventuelle Zellschäden zu reparieren und das Blut zu verjüngen. In dem Video zeigt der Millionär auf einen Behälter, das mit seinem Plasma gefüllt ist, und sagt: „Hey, sieh dir das an. Daran könnt ihr erkennen, ob ich ein Betrüger bin oder nicht. Die Farbe ist schön. Es ist tadellos.“ Dann versichert er, dass er die Ergebnisse der Bluttransfusion in den nächsten Monaten veröffentlichen wird.

„Wenn ich jünger bin, will ich so sein wie du“

In einem Gespräch mit BBC berichtete Bryan, dass er durch sein Projekt bereits deutliche Verbesserungen an einigen Stellen seines Körpers festgestellt habe. „Mein linkes Ohr ist 64, meine Fitnesstests sagen, ich bin 18. Mein Herz ist 37, meine Zwerchfellstärke ist 18“. Wie er weiter erzählt, möchte er künftig sogar die Jugendlichkeit seines Teenie-Sohnes übertrumpfen. „Ich sage spielerisch, dass ich versuche, wie ein 18-Jähriger zu werden. Mein Sohn ist 17, also ziehe ich ihn immer auf und sage: ‚Wenn ich jünger bin, will ich so sein wie du‘.“

Bryans Methoden spalten das Netz. Die einen feiern den 45-Jährigen dafür, dass er mit seinem Vermögen alles Menschenmögliche versucht, um ewig jung zu bleiben. Andere verurteilen den Millionär aber auch dafür und meinen, er könne sein Geld anders investieren und die Experimente, die er regelmäßig durchführt, seien zu gefährlich. Und Bryan selbst? Der empfiehlt seinen Biohacker-Lifestyle niemandem. Er erforsche einfach nur an sich selbst, wo die Grenzen seines Körpers und die der aktuellen Medizin sowie Forschung liegen.