Was tun, wenn man alles Geld der Welt hat und am liebsten so lange wie möglich leben will? Tech-Millionär Bryan Johnson hat für sich eine Lösung gefunden. Denn der 45-Jährige investiert Unsummen an Geld für den Körper eines Jugendlichen.

Seine kuriosen Verjüngungskuren teilt er regelmäßig im Netz.

Mann will im Körper eines 18-Jährigen leben

Bryan Johnson, ein bekannter Tech-Mogul aus den USA, hat in seinen 45 Jahren bereits viel geschafft. Er gründete den Bezahldienstleister Braintree Payment, verkaufte diesen dann an Ebay weiter und wurde so um die 800 Millionen Dollar reicher. Um das Geld in eine für ihn sinnvolle Sache zu investieren, hat er es sich jetzt zum Ziel gemacht, so lange wie möglich zu leben. Doch den Lauf des Lebens kann wohl keine Summe der Welt anhalten – allerdings verlangsamen! Und genau das versucht Johnson jetzt auch.

Der 45-Jährige beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter:innen, die nur eine Aufgabe haben: Ihn wieder wie 18 werden zu lassen. Daher sieht er sich selbst mehr oder weniger als Versuchskaninchen sämtlicher Biotech-Firmen. Tag für Tag kümmert sich ein Team, das unter anderem auch aus Ärzt:innen und anderen Expert:innen besteht, um Johnson. Er selbst nennt das Verjüngungsprojekt „Project Blueprint“. Damit erhofft sich der CEO, seinen persönlichen Alterungsprozess so gut wie möglich hinauszuzögern. Dafür scheut er weder Kosten noch Mühen. Pro Jahr soll er dafür mehr als zwei Millionen Dollar ausgeben.

Möchte so lange wie möglich leben: Bryan Johnson. Bild: Dustin Giallanza

Biologisches Alter um fünf Jahre jünger

Die harte Arbeit und die erforderliche Disziplin zeigen bereits erste Erfolge. Denn laut seinem Ärzteteam hat Johnson mittlerweile das Herz eines 37-jährigen Mannes und die eine Haut eines 28-Jährigen. Auch seine Lungenkapazität kann mit der eines 18-Jährigen verglichen werden. So ist es ihm auch gelungen, sein biologisches Alter binnen kürzester Zeit um fünf Jahre zu senken – ein Weltrekord, wie auf der Homepage von Blueprint zu lesen ist.

Die Haut eines 28-Jährigen. Bild: Bryan Johnson

Wer jetzt denkt, dass lediglich ein paar Nahrungsergänzungsmittel dafür sorgen, um zu diesen Ergebnissen zu kommen, der irrt sich. Denn der 45-Jährige muss allerhand Aufwand betreiben, um seinen Körper auf diesem Level zu halten. Dazu gehören etwa umfangreiche Messungen eines jeden Vitalwertes. Expert:innen checken also laufend Dinge wie den Körperfettanteil, den Blutzucker, Stuhl- sowie Urinproben und ja, auch die Anzahl der Erektionen, die Johnson jede Nacht hat, werden analysiert.

Regelmäßig kommen dann noch MRTs und Ultraschalluntersuchungen, Darmspiegelungen und spezielle Check-ups für einzelne Organe dazu.

Strenger Tagesablauf

Der Alltag von Bryan ist dadurch streng getaktet, viel Spielraum für Freizeitaktivitäten und … Spaß … bleibt also nicht wirklich. Denn der 45-Jährige steht jeden Tag um Punkt fünf Uhr auf, trainiert täglich mindestens eine Stunde, an ausgewählten Tagen auch mehr. Außerdem setzt Johnson auf eine strikte vegane Ernährung und achtet penibelst drauf, exakt 1.977 Kalorien zu sich zu nehmen. Zum Frühstück schluckt Johnson noch über 20 Nahrungsmittelergänzungen und rundet seine Routine mit einer täglichen Mikrodosis Lithium ab. Davon erhoffe er sich, dass sein Gehirn möglichst jung gehalten wird.

Lohnt sich dieser Aufwand? Bild: Bryan Johnson

Auf seine Haut trägt er sieben Cremes auf, damit möchte er unter anderem bereits bestehende Schäden von Sonneneinstrahlung rückgängig machen. Und mit einer auf ihn abgestimmten Klangtherapie will er seine Hörleistung verbessern. Bevor der Tech-Millionär dann ebenfalls um eine fixe Uhrzeit schlafen geht, trägt er mindestens zwei Stunden lang eine Blaulichtfilter-Brille, die seine Augen beruhigt.

Fortschritt über Körper im Netz sichtbar

Um seine körperliche Reise mit möglichst vielen Menschen zu teilen, zeigt er seine Fortschritte immer wieder auf Social Media. Auf Instagram gibt’s Foto-Updates und auf YouTube sogar ganze Videos, in denen die Prozeduren detailliert gezeigt und beschrieben werden. „Was ich tue, mag extrem klingen, aber ich versuche zu beweisen, dass Selbstbeschädigung und Verfall nicht unvermeidlich sind“, so Johnson im Gespräch mit Bloomberg. Er möchte sich dabei allerdings auf keinen Fall in dieselbe Schublade stecken lassen, wie andere Silicon-Valley-CEOs, die das Altern aufzuhalten wollen oder sogar besessen davon sind, den Tod zu besiegen. Stattdessen vergleicht er seine Mission mit einem professionellen Sport. Vor allem möchte er damit aber erreichen, dass seine Erkenntnisse über die Verjüngung von seinem Körper in Zukunft auch anderen Menschen zugute kommen können.