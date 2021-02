Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass sich Shailene Woodley und Aaron Rodgers verlobt haben. Jetzt hat die Schauspielerin die Verlobung in einem Interview mit Jimmy Fallon offiziell bestätigt.

Die beiden sind schon seit einiger Zeit verlobt, wie die 29-Jährige in dem Interview mitteilte.

Shailene Woodley und Aaron Rodgers sind verlobt

Es ist endlich offiziell! Shailene Woodley bestätigte jetzt in einem Interview mit Jimmy Fallon die Verlobung mit dem Quarterback Aaron Rodgers. Erst vor kurzem verkündete der US-Footballspieler (37), dass er sich verlobt hat. Kurz darauf machten Gerüchte die Runde, dass die Verlobte niemand geringeres als Schauspielerin Shailene Woodley sein soll. “Es ist nicht verwunderlich, dass er ihr so schnell einen Antrag gemacht hat. Wenn man sich sicher ist, ist man sich schließlich sicher, oder?”, soll ein Insider damals gegenüber dem People Magazin verraten haben.

In “The Tonight Show with Jimmy Fallon” stellte der Moderator der 29-Jährigen die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Und tatsächlich: Die Schauspielerin bestätigt die Verlobung. “Ja, wir sind verlobt”, sagt sie in dem Interview. Allerdings ist sie doch verwundert darüber, dass sich alle gerade jetzt so sehr dafür interessieren. “Für uns ist das nichts Neues. Wir sind schon seit einer Weile verlobt”, sagt Shailene Woodley. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, hat die Schauspielerin aber noch nicht verraten.

Kein Football-Fan

Die “Das Schicksal ist ein mieser Verräter”-Schauspielerin scheint wirklich überglücklich mit ihrem Verlobten zu sein. Und das, obwohl sie sich niemals hätte vorstellen können, einmal einen Quarterback zu heiraten. “Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit jemanden verlobt bin, der beruflich Bälle wirft”, sagt sie zu Jimmy Fallon. Außerdem scheint Shailene nicht sonderlich interessiert an der Sportart zu sein, wie sie selbst immer wieder betont. “Ich war noch nie bei einem Spiel. Ich habe mir generell noch nie ein Football-Spiel angeschaut, auch nicht im Fernsehen”, so die Schauspielerin.

Die beiden haben sich wohl von einer ganz anderen Seite kennengelernt. “Für mich ist er der Nerd, der am liebsten die Quizshow ‘Jeopardy’ moderieren würde”, sagt Shailene Woodley zu Jimmy Fallon.