Wer „Euphoria“ gesehen hat, weiß: Die Serie geizt nicht gerade mit Sex- und Nacktszenen. Nun verrät Cassie-Darstellerin Sydney Sweeney in einem Interview, dass sich einige ihrer Familienmitglieder die Show heimlich angesehen hätten. Ihr Vater und Opa waren offenbar so schockiert, dass sie den Fernseher ausschalteten und den Raum verließen.

Ihr Oma hingegen habe ganz anders auf den Serienhit reagiert.

Sydney Sweeney: So reagierten ihre Familienmitglieder auf „Euphoria“

Die 25-jährige Sydney Sweeney verkörpert seit 2019 die Rolle der Cassandra „Cassie“ Howard in der erfolgreichen HBO-Teenie-Serie „Euphoria“. Die Serie sorgte in der Vergangenheit für Gesprächsstoff, weil darin Themen wie Drogen, Sex, Gewalt und Extrempartys behandelt werden. Und wer die Serie gesehen hat, weiß auch, dass Sydney in ihrer Rolle nicht nur den ein oder anderen Alkohol-Absturz erlebt, sondern auch gleich in mehreren expliziten Sexszenen nackt zu sehen. Für die Zuseher:innen ist klar: es handelt sich also nicht gerade um eine Serie, die man mit den Eltern anschaut. Das stand auch nicht auf der Agenda der Schauspielerin. Doch laut Sydney haben sich einige Familienmitglieder die Serie einfach ohne ihr Wissen angesehen.

In einem Interview verrät die US-amerikanische Schauspielerin nun, dass nicht alle ihre Familienmitglieder gleichermaßen begeistert von dem Projekt waren. Einige schalteten bereits beim ersten Anblick ab und verließen während des gemeinsamen Ansehens einfach den Raum. „Meinen Vater habe ich überhaupt nicht darauf vorbereitet“, erklärt die Schauspielerin nun in einem Ausschnitt für eine kommende Folge von „Sunday Today with Willie Geist“.

„Mein Vater war nicht vorbereitet“

Im Gegensatz dazu habe ihre Mutter bereits am Set die Hintergründe der Serie erfahren. Zudem habe Sydney viel mit ihr über die Show und ihre Serienfigur gesprochen. „Aber mein Vater war nicht vorbereitet“, fügt sie hinzu. Die Schauspielerin wusste nicht wirklich, wie sie das Thema der HBO-Serie ihrem Vater gegenüber ansprechen sollte. „Wenn ich mit meinem Vater spreche, geht es normalerweise nicht um meine Arbeit. Es sind eher Vater-Tochter-Gespräche“, erklärt sie.

Letztendlich entschied sich jedoch auch ihr Vater dazu, die gewagte Serie zu sehen, ohne es ihr zu sagen. Er sah sich zusammen mit seinen Eltern die Serie an. Das Ganze war zwei Familienmitgliedern dann aber wohl doch zu viel. „Mein Vater und mein Opa schalteten ab und verließen den Raum“, erzählt Sweeney. Lediglich ihre Oma verfolgte die Serie weiter. „Sie ist ein großer Fan von mir. Normalerweise nehme ich sie zu meinen verschiedenen Drehorten mit und mache sie zu einer Statistin“, schwärmt die Schauspielerin über ihre Oma.

Schauspielerin kritisiert Nacktszenen

In der Vergangenheit äußerte sich die Schauspielerin schon öfters kritisch über die Sexszenen. Demnach hätte man sie nach den Nacktszenen in „Euphoria“ weniger ernst genommen. „Ich bin sehr stolz auf meine Darbietung in ‚Euphoria‘. Ich dachte, dass es eine gute Darstellung war. Aber niemand spricht darüber, weil ich nackt zu sehen war.“ Genau deshalb hätte sie in der zweiten Staffel mit Produzent Sam Levinson manche freizügige Szenen gar nicht erst gedreht oder von ihm rausschneiden lassen.

Dritte Staffel bestätigt

Fans der Serie können sich übrigens freuen. Erst vor kurzem wurde bestätigt, dass „Euphoria“ für eine dritte Staffel verlängert wird. Ein genauer Starttermin steht jedoch noch nicht fest. Neben Sydney Sweeney sind auch Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Angus Cloud, Maude Apatow, Alexa Demie und Barbie Ferreira in der Serie zu sehen.