Wir alle wünschen uns den einen Partner oder die eine Partnerin fürs Leben. Doch nicht jeder ist bei der Suche sofort erfolgreich. Nicht verzagen, wir haben Tipps, wie ihr die große Liebe findet.

Eigentlich muss man dafür auch gar nicht viel machen!

So findet ihr die große Liebe

1. Aus der Vergangenheit lernen

Durch Erfahrungen aus euren vergangenen Beziehungen, habt ihr wahrscheinlich schon eine Vorstellung davon, was ihr euch von einer Beziehung wünscht. Gerade negative Erfahrungen haben eure Vorstellung nachhaltig geprägt. Ihr wollt aus der Vergangenheit lernen und dieses Mal alles besser und richtig machen. Doch lasst euch davon auch nicht zu sehr einnehmen. Manchmal passieren bestimmte Dinge ganz überraschend oder mit unerwarteten Personen. Also verschließt euch nicht vor Situationen, die ihr nicht einordnen könnt.

2. Hoffnung nicht aufgeben

Klar, jedem von uns kam schon einmal der Gedanke, dass man die große Liebe hat weiterziehen lassen. In unserer Vorstellung finden wir die große Liebe nur ein einziges Mal im Leben. Das muss nicht unbedingt stimmen. Denn wenn wir immer davon ausgehen, dass es da draußen nur eine einzige Person gibt, die alle unsere Erwartungen erfüllt, dann können wir sehr lange suchen. Schließlich wollen wir insgeheim nur eine einzige Sache: Uns so angenommen fühlen, wie wir wirklich sind. Wir wollen im anderen einen Freund oder einen leidenschaftlichen Partner finden, mit dem wir Spaß am Leben haben können. Deshalb die Hoffnung nicht aufgeben, weil es viele tolle und interessante Menschen da draußen gibt.

3. Keine unerfüllbaren Erwartungen haben

Hollywood-Schinken und Liebeskomödien haben uns beigebracht, dass man von der großen Liebe sofort umgehauen wird. Aber wer will sich schon auf den ersten Blick ineinander verlieben, ohne die Persönlichkeit des anderen kennengelernt zu haben? Es ist zwar eine romantische Vorstellung, aber das eigentlich spannende an einer Beziehung ist ja, dass man sich mit der Zeit immer mehr ineinander verliebt, weil man sich besser kennenlernt. Ihr solltet mit der Erwartung brechen, dass eure große Liebe mit einem lauten Knall und einem romantischen Indie-Soundtrack in euer Leben tritt.