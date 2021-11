Es war wohl Liebe auf den ersten Blick! Eine Frau aus Deutschland hat ihren Traummann in einer Bäckerei gesehen und anschließend aus den Augen verloren. Jetzt sucht sie mit einem selbst erstellten Lego-Film nach ihm.

Zuvor hat sie monatelang versucht, den Unbekannten auf anderen Wegen zu finden.

Lego-Film für „magischen Mann“

Okay, wir haben die Hoffnung auf die ganz, ganz große Liebe gerade wieder gefunden. Denn eine herzzerreißende Story aus Deutschland lässt die Romantikerinnen in uns wach werden. Stellt euch vor, ihr seht euren absoluten Traumtypen oder eure absolute Traumfrau, eure Blicke treffen sich, doch dann ergreift niemand die Gelegenheit, um ein Gespräch zu beginnen, weshalb sich eure Wege auch wieder trennen.

Die meisten würden in diesem Fall vermutlich kurz darüber nachdenken, dann aber wieder zu ihrem bisherigen Leben zurückkehren. Eine Frau aus Deutschland hat die Sache aber richtig ernst genommen, denn sie war sich sicher: Ich habe meinen Traummann gefunden! Ihre Geschichte teilt sie jetzt auf YouTube, denn nach einer „magischen Begegnung“, wie sie schreibt, versucht sie jetzt alles, um den Unbekannten zu finden.

Frau trifft ihren Traummann beim Bäcker

Aber ganz von vorne: Eine Frau aus Nordhessen besucht im April eine Bäckerei und sieht IHN. Nach einem knisternden Moment, indem die beiden Augenkontakt hatten, gingen jedoch beide wieder getrennte Wege. Monatelang suchte sie den Mann, doch leider erfolglos. Bis ihr ein sehr außergewöhnlicher Weg eingefallen ist, um vielleicht doch noch fündig zu werden.

Denn die Deutsche macht aus ihrer Geschichte kurzerhand einen Lego-Film und postet diesen dann auf YouTube. Wer in das Suchfeld „magischer mann gesucht“ eingibt, kann sich den zwölf Minuten langen Streifen ansehen – es lohnt sich! Darin beschreibt die Frau den Moment bis ins kleinste Detail, damit der Angesprochene auch wirklich weiß, dass es sich dabei um ihn handelt. Er soll etwa 50 Jahre alt (oder jünger) sein und habe ein Roggenbrötchen bestellt, heißt es.

Sie habe viele Wege gesucht, um den „magischen Mann“, wie sie ihn liebevoll nennt, zu finden. „Anfangs war ich fast jeden Samstag zur gleichen Zeit dort. In der Hoffnung, Du würdest wieder ein Roggenbrötchen kaufen„, schreibt sie in dem Video. Den Blickkontakt, den die beiden für einen kurzen Moment hatten, beschreibt sie so: „Noch nie in meinem Leben hat mich jemand SO angesehen, wie Du es an diesem Morgen getan hast„. Hach, wie romantisch. „Du hattest etwas Besonderes in Deinen Augen. Etwas, das ich gerne wiedersehen würde.“

Zahlreiche Männer meldeten sich

Und auch mit klassischen Suchanzeigen habe es die mittlerweile wirklich verzweifelte Frau versucht. Dabei haben sich zwar ganze 50 Männer gemeldet, doch ihr „Mr. Right“ war leider nicht dabei. Mysteriöser Roggenbrötchen-Mann, wo bist du nur?! Bleibt also zu hoffen, dass dieses Video so oft geteilt wird, dass es schlussendlich doch noch ein Happy End für die beiden Bäckerei-Kunden gibt!