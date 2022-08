Wer hat beim Ansehen der ersten Staffel „Squid Game“ nicht überlegt, ob er oder sie das Spiel geschafft hätte? Tja, wer mutig genug ist, kann sich schon bald den Challenges der Netflix-Serie stellen.

Aber keine Sorge, brutale Ermordungen sind nicht Teil der Spiele.

„Squid Game“ im echten Leben spielen

Der Netflix-Erfolg „Squid Game“ hat bei dem Publikum wohl so einige Reaktionen ausgelöst: Ärger, Verzweiflung, Mitfiebern und enorme Frustration waren wohl nur einige davon. Doch offenbar gab es auch genug Menschen, die sich dachten „Hmm, das will ich auch mal ausprobieren“.

Erste Hinweise darauf gab es schon, als kurz nach Veröffentlichung der Show YouTuber und Fans die Spiele kopierten und sogar ein Reality-Show-Ableger geplant wurde. Doch damit noch nicht genug: Denn offenbar sollen die Spiele aus „Squid Game“ schon bald für alle verfügbar sein.

Denn Netflix hat eine Partnerschaft mit dem Hersteller „Immersive Gamebox“ gestartet und eine Spieleversion angekündigt, die bereits Ende September verfügbar sein soll. Dabei werden alle sechs aus der Serie bekannten Spiele – darunter „Rotes Licht, Grünes Licht“, das Murmelspiel sowie das namensgebende Tintenfischspiel – angeboten. Schafft man ein Spiel, darf man das nächste versuchen. Schafft man es nicht, verliert man sein Leben.

Keine Morde – kein XXXL-Preisgeld

Aber keine Sorge, das Multiplayer-Spiel soll ganz ohne Erschießungen auskommen. Aber auch ein großes Preisgeld am Ende bleibt fiktiv. Denn es handelt sich um eine VR-Version, also ein immersives Spieleerlebnis. Mithilfe von 3D-Visieren mit Bewegungsverfolgung und Touchscreens ist man quasi mitten im „Squid Game“, auch wenn man eigentlich nur in einem leeren Raum steht. „Dein Leben steht vielleicht nicht auf dem Spiel, aber alles andere schon“, heißt es in der Promo für die Spiele. Derzeit sind Standorte in neun amerikanischen Städten geplant – darunter auch News York. Auch in Großbritannien sollen vier weitere Standorte entstehen. Die Spiele sind dabei auf eine Stunde beschränkt und als Gruppe spielbar.

Ob sich „Squid Game“ mit seiner doch brutalen Hintergrundgeschichte aber wirklich für einen lustigen Abend mit den besten Freunden oder sogar ein Teambuilding-Event eignet, muss dann aber wohl jeder selbst entscheiden.

Was sagt ihr zu der „realen“ Version von „Squid Game“? Also ich würde es schon gerne testen. Das ist schon richtig makaber!

