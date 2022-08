Anfang der 2000er Jahre feierte die britische Boyband Blue große Erfolge – jetzt wurde der Sänger Lee Ryan verhaftet. Der Grund: Er soll in einem Flieger ausgerastet sein, weil ihm kein Alkohol ausgeschenkt wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger wegen eines solchen Delikts in den Schlagzeilen landet.

Blue-Star Lee Ryan wird verhaftet

Sie waren DIE Boyband in Großbritannien. Lange noch vor One Direction, feierte eine andere britische Boyband Riesen-Erfolge. Die Rede ist natürlich von der vierköpfigen Band Blue. 2001 lernten sich Lee Ryan, Antony Costa, Duncan James und Simon Webbe bei der britischen Castingshow Pop Idol kennen und beschlossen, gemeinsam eine Band zu gründen. Danach ging es für die Boygroup steil nach oben. Dank Hits wie „All Rise“, „Breathe Easy“ und „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ zusammen mit Elton John waren Blue eine der erfolgreichsten Popgruppen, Boygroups der Jahrtausendwende.

Heute, über 20 Jahre danach, landet der Name Blue aber in den Negativ-Schlagzeilen! Der Grund: Band-Mitglied Lee Ryan wurde festgenommen. Er soll sich während eines Fluges aggressiv gegenüber der Crew verhalten haben.

„Er wurde gegenüber der Flugbegleiterin aggressiv“

Wie Mirror berichtet, rastete Lee im Flugzeug aus, weil die Flugbegleiter ihm keinen Alkohol ausschenken wollten. Das Flugzeug ist Sonntag auf dem Weg von Glasgow zum Flughafen London-City, als es in der Luft eskaliert. Er habe die Crew Berichten zufolge heftigst beschimpft. Außerdem soll er sich geweigert haben, sich wieder hinzusetzen. „Er wurde gegenüber einer Flugbegleiterin aggressiv, als klar wurde, dass er keinen Alkohol bekommen würde“, berichtet ein Augenzeuge. In der Vergangenheit hatte Lee schon mit einem Alkoholproblem zu kämpfen gehabt und bereits mehrere Entzüge gemacht.

Lees Ausraster blieb natürlich nicht ohne Konsequenzen. Als der Flieger am Flughafen in London landete, wurde der 39-Jährige nämlich direkt von der Polizei abgeführt. „Ein 39-jähriger Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung festgenommen. Er wurde auf einer Polizeistation in Ost-London in Gewahrsam genommen und am nächsten Tag unter Ermittlungen freigelassen.“, bestätigte die Behörden. Demnach soll er also am nächsten Tag wieder freigelassen worden sein.

Nicht die erste Festnahme

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Lee Ryan mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen sorgt. Der „All Rise“-Sänger ist in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten: 2003 wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen, weil er betrunken am Steuer erwischt worden war. Im Dezember 2007 wurde er verhaftet, weil er einen Taxifahrer angegriffen hatte. Im August 2010 wurde Ryan angeklagt, seine damalige Verlobte Samantha Millar geschlagen zu haben. Das Paar trennte sich daraufhin, und die Anklage wurde später fallen gelassen.