So schön es auch ist, wenn man auf Urlaub ist, so traurig ist dann auch die Zeit danach, in der man wieder in die Realität zurückkehrt. Kein morgendlicher Meerblick mehr. Keine Locken vom Salzwasser. Und keine frische Pasta am Abend, nachdem man den ganzen Tag am Strand verbracht hat. Der Urlaubs-Blues lässt grüßen!

Wem es gerade genauso geht, für den haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps, um über das Fernweh hinwegzukommen.

1. Allen von den tollen Urlaubserlebnissen erzählen

Wer vom Urlaub zurückkehrt, hat sicherlich unzählige spannende und lustige Storys parat. Um nichts davon zu vergessen, sollte man seinen Freunden und der Familie alles darüber erzählen und dann gleich auch noch eine verringerte Auswahl an Urlaubsfotos (aber bitte nicht alle 5000 Fotos oder mehr) herzeigen. Denn so erlebt man den Urlaub quasi gleich mehrmals und macht den anderen das Reiseziel vielleicht auch noch schmackhaft. Außerdem kann man das Erlebte so viel besser verarbeiten und man fühlt sich gut, wenn das Umfeld wie gebannt an den Lippen hängt, während man erzählt, dass man von einer Monsterwelle verfolgt wurde oder beinahe Opfer eines Skorpion-Angriffs geworden ist.

2. Auf Instagram Fernweh lindern

Wem die eigenen Urlaubsfotos nicht reichen, der kann versuchen, sein Fernweh auch mit unzähligen Instagram-Accounts zu stillen. Traumhaft inszenierte Fotos – vielleicht sogar vom eigenen Urlaubsort – haben immerhin noch jeden glücklich gemacht. Mittlerweile ist der Content von vielen schon so professionell, dass man das Gefühl hat, selbst mit dabei zu sein. Und wer weiß, vielleicht findet man dadurch auch gleich Inspiration für die nächste Reise.

3. Dinge mitnehmen und Routinen beibehalten

Oft sind es Kleinigkeiten, die man aus der Zeit im Urlaub am meisten vermisst. Wie ein bestimmtes Lied, das man jeden Tag im Radio gehört hat, der Geruch nach After-Sun-Lotion nach einem ganzen Tag am Strand, die frische Pasta mit Olivenöl oder das Buch, das man vor dem Schlafengehen immer gelesen hat. Glücklicherweise sind das alles Dinge, die man problemlos auch zuhause weiterführen kann. Natürlich minus Meeresbrise und Urlaubsflair. Und wenn gar nichts hilft, dann kann man sich immer noch mit den Mitbringseln, die man hoffentlich auch für sich selbst dabei hat, begnügen. Ein Wein aus der Region, ein bestimmtes Schmuckstück oder Süßigkeiten. Das wirkt Wunder!

4. Wochenendtrips planen

Gut, an den zwei- oder mehrwöchigen Haupturlaub im Sommer kommt natürlich nichts mehr ran. Aber man kann die warmen Tage bis zum Herbst immer noch nutzen und Trips für das Wochenende planen. Es gibt bestimmt einige Badeseen oder Strände in eurer Umgebung, an denen ihr relaxen und eure Bräune weiterhin halten könnt. Was auch gegen den Urlaubs-Blues helfen kann, ist, wenn man den Sommer-Teint so lange wie möglich konserviert. Hier heißt das Zauberwort: Eincremen, Eincremen und nochmals Eincremen!

5. Auf den trendigen Herbst freuen

Ja, auch die Vorfreude auf den Herbst kann gegen den Urlaubs-Blues helfen. Denn schon jetzt können wir es kaum erwarten, die neuesten Trend-Pieces zu shoppen und uns in Erdtönen, Boots und schicker Übergangskleidung zu stylen. Der Herbst ist nämlich DIE Gelegenheit um mal etwas Neues auszuprobieren und seinen Style zu optimieren. Und: Wenn es nachts wieder etwas kühler wird und man sich nicht schweißgebadet im Bett hin- und herwälzt, dann hat das auch so seine Vorteile…