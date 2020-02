Jemand neues zu daten, kann aufregend sein. Oft hat man jedoch ein Bild von der Person, dass gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Spätestens, wenn Jekylling passiert, weiß man immerhin Bescheid.

Bei diesem Dating-Phänomen handelt es sich um etwas, das bereits viele Singles durchmachen mussten.

Sobald du ihn abservierst, beleidigt er dich

Ihr datet einander bereits eine längere Zeit. Du dachtest, du magst ihn, aber du bemerkst, dass irgendetwas fehlt. Und das, obwohl er dich so behandelt, als wärst du das beste, was ihm je passiert ist. Er trägt dich auf Händen, aber der letzte Funke will, von deiner Seite aus, einfach nicht überspringen. Deshalb möchtest du ihm sagen, dass ihr von nun an getrennte Wege gehen werdet.

Doch er reagiert ganz anders, als du erwartet hast. Aus dem süßen, zuvorkommenden Typen wird einer, der sich nicht richtig weiß zu benehmen. Er beginnt dich anzuschreien, dich zu beleidigen und verbal fertig zu machen. Nur, weil du ihm eine Abfuhr gegeben hast, die eigentlich ehrlich gemeint war. Sein Ego scheint das jedoch nicht auszuhalten. Somit äußert sich seine Wut in Beleidigungen, Ärger und ohne Niveau.

Was genau steckt hinter Jekylling?

Bei dem Dating-Trend Jekylling handelt es sich um etwas, das bereits viele Singles erleben mussten. Leider ist es kein Phänomen, das schön ist – ganz im Gegenteil. Hier handelt es sich nämlich und die Situation, in der ein Partner sich von dem anderen trennt. Jedoch reagiert die verlassene Person nicht ganz so, wie sie sollte. Denn, das verletzte Ego wird nun durch Beleidigungen gegen den ehemaligen Partner versucht zu retten.

Wenn man also mit jemanden Schluss macht und dieser plötzlichen mit Beschimpfungen um sich schmeißt, obwohl er zuvor immer nett gewesen ist, handelt es sich um Jekylling.