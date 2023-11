Es gibt doch nichts Schöneres, als den Tag mit einem richtig fancy Frühstück zu starten! Und noch besser wird’s, wenn wir es nicht selbst zubereiten müssen. Umso nicer, dass es jetzt einen neuen Frühstücks-Hotspot in town gibt: Im Max Brown 7th District können ab sofort nämlich auch Nicht-Hotelgäste das Breakfast-Buffet genießen.

Da bleibt uns nichts anderes übrig, als ganz laut #breakfastgoals zu schreien!

Frühstück im Max Brown in Wien

Bock auf richtig gutes Hotelfrühstück – und das, ohne tatsächlich Hotelgast zu sein? Das ist ab sofort im Max Brown im 7. Bezirk in Wien möglich. Wer in gemütlicher Atmosphäre und bei internationalem Flair in den Tag starten möchte, kann das jetzt auch als Nicht-Hotelgast inmitten des Wiener Kreativviertels Neubau.

Bild: Max Brown

Vom hausgemachten Sauerteigbrot, frischen Croissants, Pain au Chocolat, gesunden Müsli-Variationen, herzhaften Aufschnitten und frisch gepressten Säften, bis hin zu Kaffee und Bio Tee von Sonnentor, bleiben hier keine Frühstückswünsche offen! Für den morgendlichen Kick sorgen ein frisch zubereiteter, gesunder Breakfast Shot und / oder ein Glas Cava aufs Haus.

Bild: Max Brown

Wann?

Von Montag bis Freitag, 07:00 – 10:00 Uhr, und an Wochenenden und Feiertagen zwischen 07:30 und 11:00 Uhr, ob spontan oder lang geplant, bietet das Frühstücksbuffet für jeden Gaumen ein Genusserlebnis – ganz ohne Reservierung.

Wo?

Max Brown 7th District

Schottenfeldgasse 74

1070 Wien

www.maxbrownhotels.com

IG: @maxbrownhotels