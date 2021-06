Seit über einem Jahr kursieren bereits Gerüchte, dass Rihanna und A§AP Rocky DAS neue Traumpaar sein sollen. In einem Interview beschrieb der Rapper die Sängerin sogar als “Liebe seines Lebens”. Jetzt wurden die beiden auch während einem romantischen Date fotografiert, bei dem sie sich innig geküsst haben.

Für Fans der beiden Beweis genug, dass sie jetzt offiziell ein Paar sind!

Rihanna und A$AP Rocky küssen sich in Öffentlichkeit

Nachdem Rihanna und A$AP Rocky ihre Fans über ein Jahr lang ihren Spekulationen überlassen haben, zeigten sich die beiden jetzt endlich in der Öffentlichkeit! Damit zerstreuten sie wohl auch alle Zweifel, ob sie nun ein Paar sind oder nicht. Denn die Musiker waren zu einem romantischen Date in einer New Yorker Bar verabredet. Dabei konnten sie die Finger nicht voneinander lassen und küssten sich auch innig, wie Fotos auf gq.com zeigen.

“Liebe meines Lebens”

Vor kurzem gab A$AP Rocky bereits eindeutige Hinweise, dass zwischen den beiden mehr läuft, als ein heißes Techtelmechtel. Denn im Interview mit GQ bezeichnet er Rihanna als “Liebe seines Lebens” und schwärmt, dass die 33-Jährige “Die Eine” sei. Zudem verriet er, dass die beiden Lovebirds während der Pandemie einen romantischen Roadtrip durch die USA gemacht haben.

Erste Gerüchte, dass sich die beiden daten, kamen 2020 auf, als sich Rihanna nach drei Jahren Beziehung von Hassan Jameel getrennt hat. Doch damals versuchte A$AP Rocky noch, alles abzustreiten. “Ich sehe sie nicht als solches. Sie ist zwar sexy, aber das war’s!“, soll er laut The Cut gesagt haben. Nur gut, dass die beiden nun endlich zu ihrer Liebe stehen und das auch mit der ganzen Welt teilen!