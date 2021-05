Schon länger gibt es Gerüchte, dass A$AP Rocky und Rihanna zusammen sind. In einem Interview sprach der Rapper jetzt erstmals offiziell über seine Beziehung zu der Sängerin.

Sie sei die “Liebe seines Lebens”, so der 32-Jährige.

A$AP Rocky datet Rihanna

Fans vermuten schon länger, dass zwischen Rapper A$AP Rocky und Rihanna mehr als nur Freundschaft läuft. 2019 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass die beiden ein Paar sind. Seither wurden der Rapper und die Rihanna immer wieder zusammen gesichtet. Offiziell wurde die Beziehung der beiden aber nie bestätigt. Bis jetzt! Denn in einem Interview mit GQ sprach der 32-Jährige nun erstmals offen über seine Liebe zu der Sängerin und bezeichnet sie als “seine Lady”.

Sie ist die “Liebe meines Lebens”

Rocky wisse, dass er womöglich nicht über RiRi sprechen sollte, schreibt die GQ in einer aktuellen Coverstory über den Rapper, doch sobald ihr Name fällt “strahlt er wie ein Teenager”, so der GQ-Redakteur, der das Interview mit dem Rapper führte. Der 32-Jährige bezeichnet die Sängerin als “Liebe meines Lebens” und “Meine Lady” und scheint Hals über Kopf in sie verliebt zu sein. Auf die Frage, wie es denn sei in einer Beziehung zu sein, antwortet der Rapper: “So viel besser, wenn du die Eine gefunden hast. Sie ist besser als eine Million Frauen zusammen. Wenn du es weißt, dann weißt du es. Sie ist die eine.” Zwischen beiden soll es sogar so ernst sein, dass er sogar schon ihre Familie kennengelernt haben soll.

Genauere Details zur Beziehung mit der Sängerin gibt er aber nicht preis. Seit wann die beiden genau zusammen sind, ist ebenfalls unklar. Womöglich lief 2013 schon etwas. Damals waren die beiden nämlich zusammen auf Tour.