Manche Menschen behalten ihre Gefühle lieber für sich. Sie mögen es gar nicht anderen Leuten ihre wahren Emotionen zu zeigen und verstecken sie deshalb.

Diese Tierkreiszeichen zeigen nur selten ihre wahren Gefühle:

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein sehr kritischer Mensch. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst. Ständig zerbricht sich dieses Sternzeichen den Kopf über sich selbst und analysiert seine eigenen Fehler. Darunter leidet auch das Selbstbewusstsein der Jungfrau, was mitunter ein Grund ist, warum sie oft schlecht gelaunt ist. Das würde die perfektionistische Jungfrau aber nie zugeben. Denn negative Gefühle nach außen hin sichtbar zu machen, sieht die Jungfrau als Schwäche an. Deshalb ist es auch so unglaublich schwer dieses Sternzeichen zu durchschauen. Nur Menschen, die sie besonders gut kennen, zeigt sie ihr wahres Gesicht.

Stier

Der Stier ist ein echter Kontrollfreak. Niemals würde er das Steuer abgeben und sich einfach mal treiben lassen. Vor allem im Berufsleben feiert er wegen dieser Eigenschaft viele Erfolge, auch, wenn es bei seinen Kollegen nicht immer so gut ankommt. Auch seine Gefühle hat das Sternzeichen meist fest im Griff. Wenn es mal mit ihm durchgeht, schämt er sich danach in Grund und Boden. Denn sicher fühlt er sich nur dann, wenn alle seine Emotionen in Schach gehalten sind. Es gibt nur wenige Menschen, denen er seine innersten Gedanken und Gefühle anvertraut.

Waage

Die diplomatische Waage hasst Streit und Diskussionen. Niemals würde dieses Sternzeichen jemanden ins Gesicht sagen, was ihm nicht passt und ihn damit konfrontieren. Deshalb kann man als Außenstehender nie genau wissen, was die Waage von einem denkt. Auch dieses Sternzeichen versucht stets, seine wahren Gefühle für sich zu behalten. Doch leider funktioniert das nicht auf Dauer und irgendwann explodiert die Waage. Und das noch dazu im unpassendsten Moment.

Skorpion

Der Skorpion ignoriert seine eigene Gefühlswelt komplett. Immer wieder schiebt er traurige Gedanken auf die Seite, um seiner Karriere nicht selbst im Weg zu stehen. Und die ist ihm besonders wichtig. Obwohl sich der Skorpion gerne seine Emotionen wegwünschen würde, brechen diese aber irgendwann auf und er ist vollkommen überfordert mit der Situation. Allerdings hat dieses Sternzeichen auch immer Menschen um sich, denen er voll und ganz vertraut. In seinem Freundeskreis kann er seinen Emotionen freien Lauf lassen und sich auch mal richtig ausheulen.