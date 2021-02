Eine Beziehung ist nicht immer nur einfach und perfekt. Ab und zu müssen wir auch daran arbeiten und einige Dinge besser machen.

Diese Dinge in deiner Beziehung solltest du laut deinem Tierkreiszeichen verbessern:

Widder

Du erlebst sehr viel in deiner Beziehung. Sogar in Corona-Zeiten hast du immer eine Idee, um das Leben etwas aufregender zu gestalten. Allerdings lässt du deinem Partner wenig Spielraum selbst zu entscheiden. Denn wenn du etwas machen möchtest, dann wird das auch gemacht. Diese Eigenschaft nervt in einer Beziehung und du solltest das ändern.

Stier

Der Stier ist der geborene Beziehungsmensch. Doch mit der Zeit verfällst du in Routine und versuchst nicht mehr den Alltag aufzupeppen. Deinem Partner zu liebe solltest du deshalb unbedingt wieder mehr Schwung in die Beziehung bringen. Egal, ob du im Bett etwas Neues versuchst, oder du einen romantischen Abend zu zweit vorbereitest. Mach irgendwas Neues!

Zwilling

Du willst immer am Laufenden bleiben. In Zeiten wie diesen, in denen gefühlt jede Sekunde etwas passiert, hängst du deshalb ständig am Handy oder Laptop um up to date zu bleiben. Dadurch fühlt sich dein Partner etwas vernachlässigt. Leg mal die Nachrichten zur Seite und konzentriere dich wieder mehr auf deinen Liebsten.

Krebs

Du liebst deinen Partner über alles. Und das willst du ihm auch in jeder Sekunde eures gemeinsamen Lebens zeigen. Doch es gibt auch noch etwas anderes, was du nicht vernachlässigen solltest: Dich selbst! Oft vergisst du in einer Beziehung an dich zu denken und mal einen Abend mit Freunden via Zoom zu verbringen. Das solltest du jetzt dringend ändern. Auch Abstand kann einer Beziehung guttun.

Löwe

Sobald du etwas gemeinsam mit deinem Partner erlebst, landet es sofort auf Social Media. Natürlich – Immerhin willst du der ganzen Welt zeigen, wie toll dein Schatz doch ist. Dadurch vergisst du aber oft die Zeit zu zweit einfach nur zu genießen. Das schadet deiner Beziehung, also Handy weg!

Jungfrau

Du bist ein echter Perfektionist. An dich selbst hast du gleich hohe Ansprüche, wie auch an deine Beziehung und deinem Partner. Doch niemand kann rund um die Uhr perfekt sein, das solltest du dir dringend merken. Kritisiere deinen Schatz nicht immer und lass ihn mal einfach nur Mensch sein.

Waage

Du bist sehr harmoniebedürftig. Deshalb versuchst du Streitereien auch immer aus dem Weg zu gehen. Doch ab und zu müssen Dinge nun mal ausdiskutiert werden. Also setz dich mit deinem Schatz hin und redet über eure Probleme. Manchmal löst schon das Reden allein die Dinge.

Skorpion

Du solltest deine misstrauische Art in der Beziehung dringend abschütteln. Auch, wenn dein Bauchgefühl dich nur selten im Stich lässt, ist Vertrauen in einer Beziehung einfach unglaublich wichtig. Wenn du deinen Partner wirklich liebst, dann musst du ihm auch in Zukunft mehr trauen.

Schütze

Du bist ein richtiger Freigeist und genießt dein Leben in vollen Zügen. Doch in einer Beziehung heißt es oft, den Partner an erste Stelle zu setzen und sich selbst auch mal zurückzunehmen. Gib deinem Schatz nicht immer das Gefühl, dass er an zweiter Stelle steht.

Steinbock

Du bist ein eher kühler Mensch. Kuscheln und Sex sind deshalb nicht gerade weit oben auf deiner Prioritätenliste. Es kann aber sein, dass dein Schatz sich mehr Zärtlichkeiten in der Beziehung wünscht. Versuch deshalb mal deine gewohnte Art abzulegen und probier es einfach aus.

Wassermann

Deinem Schatz zuzuhören gehört nicht gerade zu deinen Stärken. Denn immer wieder schweifst du ab und verlierst dich in Tagträumen. Schenk deinem Partner in Zukunft mehr Aufmerksamkeit und konzentriere dich nur auf ihn.

Fische

Du bist ein sehr sensibler Mensch. Deshalb würdest du auch nie Dinge ansprechen, die dich stören. Du hast Angst davor, andere zu verletzen. Doch denk daran: Wenn dein Partner nicht weiß, was dich stört, kann er es auch nicht ändern.