Sex ist wohl die schönste Nebensache der Welt. Aber manchmal hat man einfach keine Lust oder gerade nicht so viel Zeit für den Bettsport. Das hängt aber auch oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen haben so gut wie nie Lust auf Spaß im Bett.

Zwillinge

Zwillinge lieben Sex. Sie brauchen nur etwas länger, um sich in der richtigen Stimmung zu fühlen. Denn sie sind äußerst kommunikativ und sensibel. Deshalb reden sie gerne stundenlang, bevor sie sich entscheiden, mit jemanden intim zu werden. Auch in einer Beziehung brauchen sie meistens eine längere Aufwärmphase, bis sie Lust auf Sex bekommen. Besonders bei einem neuen Sexpartner lassen sie sich Zeit, um ihre Angst vor dem Unbekannten abzuschütteln und richtig locker zu werden. Und das ist auch völlig ok so! Doch, wenn es einmal so weit ist, dann lieben Zwillinge es sich so richtig auszutoben.

Jungfrau

Jungfrauen sind unglaublich experimentierfreudige Menschen. Vor allem beim Sex. Doch ist es meistens gar nicht so leicht dieses Sternzeichen in die richtige Stimmung dafür zu bringen. Denn sie analysieren alles zuerst lange durch und wiegen ab, ob sich der Bettsport jetzt wirklich für sie lohnt. Für Jungfrauen ist es einfach nicht so leicht, den Kopf abzuschalten und einfach nur ihren Instinkten zu vertrauen. Denn ihr Perfektionismus ist auch im Bett sehr ausgeprägt. Das lässt sie anfangs meist sehr steif wirken.

Waage

Für die Waage ist Sex zwar ein Teil einer Beziehung, allerdings kein besonders wichtiger. Ihr ist vor allem die Kommunikation und die emotionale Bindung wichtig. Deshalb brauchen sie auch sehr lange, bis sie sich entscheiden mit ihrem Partner Sex zu haben. Ohne blindes Vertrauen geht hier gar nichts! Aber auch, wenn das hergestellt ist, spielt Geschlechtsverkehr für die Waage nur eine untergeordnete Rolle. Solange der Sex nichts “Wichtigerem” in die Quere kommt, ist alles ok.