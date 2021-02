Eine Trennung ist nie leicht. Doch die Zeit danach ist meistens noch schlimmer. Immerhin hängt man natürlich noch an seinem Partner und liebt ihn auch noch. Dennoch ist es wichtig, irgendwann loszulassen.

Mit ein paar Tricks fällt es dir leichter loszulassen:

1. Erinnere dich an den Grund der Trennung

Nach einer Trennung erinnern wir uns gerne an die guten Zeiten in der Beziehung und fragen uns meistens, warum wir uns eigentlich voneinander entfernt haben. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so schwertun den ehemaligen Partner loszulassen. Sobald du merkst, dass du in Erinnerungen an die glückliche Zeit in der Beziehung schwelgst, solltest du dich wieder daran erinnern, was der eigentliche Grund für die Trennung war. Denn sobald du dir das wieder klarmachst, wird es dir nicht nur leichter fallen über deinen Ex hinwegzukommen, sondern auch die ehemalige Beziehung loszulassen.

2. Konzentriere dich auf deine Zukunft

Das ist leichter gesagt als getan. Aber dennoch solltest du nicht nach der Trennung zurückblicken. Schau lieber in die Zukunft, auch wenn das noch so ein Klischee ist. Probiere neue Rezepte aus, suche nach einem neuen Hobby, konzentriere dich auf deine Berufsziele, oder vertiefe deine Freundschaften. Und das wichtigste ist: Stalke deinen Ex nicht ständig auf Social Media! Das schmerzt zusätzlich und verhindert, dass du ihn loslässt. Außerdem bringt es nichts ihm zu beweisen, dass es dir gut geht und du auch ohne ihn glücklich sein kannst. Also poste auch du nichts auf Instagram und Co. nur, um ihm etwas zu beweisen.

3. Ablenkung nach der Trennung

Es ist schwer über den Ex-Partner hinwegzukommen. Ständig kreisen die Gedanken, um die ehemalige Beziehung. Immer wieder erinnern einen die kleinsten Dinge an den Ex. Deshalb hilft nur eine Sache, wenn du irgendwann erfolgreich loslassen willst: Ablenkung. Triff dich mit Freunden via Zoom, mach wieder einen Mädelsabend, starte ein neues Hobby. Egal, worauf du Lust hast, mach es. Denn die Ablenkung ist die beste Methode, um mit der Zeit über den Ex hinwegzukommen und so loszulassen. Denn schließlich ist es doch die Zeit, die die Wunde heilt.

4. Kein Kontakt zum Ex

Nach einer Trennung befreundet zu bleiben, ist manchmal möglich. Aber direkt danach solltet ihr etwas Abstand gewinnen, denn sonst wirst du dich nie wirklich von deinem Ex-Partner lösen können. Es ist auch komplett normal. Immerhin habt ihr einige Zeit miteinander verbracht, euch gegenseitig vertraut und einander geliebt. Deshalb gibt es eine Regel, um schließlich einen klaren Schnitt zu ziehen: Brich den Kontakt zumindest so lange ab, bis du dich bereit fühlst und die Beziehung losgelassen hast.