It’s getting serious! Inzwischen steht für Bachelor David die fünfte Runde in der Liebessuche an und es geht ganz schön rund in Mexiko. Eine Kandidatin, die bis jetzt wirklich niemand am Schirm hatte, räumt plötzlich das Feld von hinten auf. Zeitgleich springen aber auch immer mehr Ladys ab und gehen freiwillig.

Was ihr verpasst habt, lest ihr hier in unserem Recap.

Der Bachelor: Yolanda mag nicht zum Einzeldate

Und da waren’s nur noch zwölf! Und die fünfte Folge „Der Bachelor“ startet gleich mit einem Einzeldate für Yolanda. Doch ihre Begeisterung scheint sich bei der Date-Verkündung in Grenzen zu halten. Moment mal, kommt uns das nicht bekannt vor? Richtig, als Lisa in der dritten Folge von ihrem Einzeldate erfuhr, zeigte sie sich ähnlich euphorisch … not! Und wir fragen uns langsam, liegt es an dem Bachelor? Aber zurück zu Yolanda. Wieso sie sich lieber einen anderen Tag für das Date ausgesucht hätte, ist – wie wir finden – mega relatable. Sie hat ihre Tage. Yes Yolanda, we feel you! „Einmal im Monat klopft da was an“, seufzt die 26-Jährige, die sich eigentlich gerade viel lieber was zu essen machen würde, anstatt auf ein spontanes Date zu gehen. Again, we feel you!

Bild: RTL

Aber nützt nichts, Yolanda kommt also dran! Der Bachelor entführt sie auf eine Mini-Insel, auf der ein Tischchen für ein romantisches Dinner aufgebaut ist. „Ja, Guten!“, wünscht sie David! Das restliche Date verläuft denkbar uninteressant, deswegen überspringen wir die Details und kommen gleich zum Wesentlichen. Yolanda bekommt eine Vorab-Rose. Kuss gab es allerdings keinen. Mehr Action fand indes in der Lady-Villa statt. Denn dort hat Rebeccas Fußnagel Leylas Nase bei einer Twerk-Session aus Versehen zerkratzt. Ähhh, fragt bitte nicht weiter nach …

Ein emotionales Wiedersehen

Weiter geht’s am nächsten Tag mit einem Gruppendate. Und dort sorgt der Bachelor gleich mal für eine große Überraschung. Denn David lädt zu einem ganz besonderen Date. Für Tami, Jetty, Angelina, Alyssa, Xenia und Rebecca geht es zum Basketball-Match. Was die Frauen nicht ahnen. Bei dem Gruppendate lernen die Kandidatinnen Davids Zwillingsschwester Charlene, die extra aus Miami eingeflogen ist, kennen.

Bild: RTL

David und seine Zwillingsschwester haben eine sehr innige Bindung. Und David stellt gleich zu Beginn der Folge klar: „Wenn meine Schwestern oder meine Mutter was sagen, hat das Gewicht. Das hat immer Gewicht.“ Als er seine Schwester dann in Mexiko wiedersieht, fließen bei dem 32-Jährigen auch gleich die Tränen. Der Bachelor hat seine Zwillingsschwester nämlich seit über einem Jahr nicht gesehen. Dann geht es für die Kandidatinnen auch schon ans Eingemachte. Gemeint ist damit einerseits, das etwas holprige Basketball-Match mit David und andererseits die Vieraugengespräche mit Schwester Charlene. Am Ende werden von Charlene vor allem zwei Frauen für passend befunden: Angelina und Rebecca. Zur großen Überraschung aller darf Letztere nun zum Einzeldate anrücken.

Räumt Rebecca das Feld von hinten auf?

Und so verbringen Rebecca und David noch einen kuscheligen Abend bei Kerzenlicht. Es könnte so romantisch sein, aber irgendwie löst ihr Date bei uns beinahe Unbehagen aus. Denn Rebecca scheint dermaßen nervös zu sein, dass ihre Aufregung sogar auf uns Zuschauer abfärbt. Doch die 28-Jährige weiß sich zu helfen und macht das, was wir an ihrer Stelle vermutlich auch gemacht hätten, sie verlang nach mehr Alkohol. Doch irgendwie führt der Champagner dazu, dass Rebecca plötzlich vergisst, wie man Konversationen führt. Zu einem Kuss, der vermutlich gegen die Nervosität geholfen hätte, kommt es nicht.

Bild: RTL

Rebecca gibt sich im Interview danach leicht frustriert: „Ich hätte mir schon sehr einen Kuss gewünscht“. Weiters sagt sie: „Aber ich kann das nicht von mir aus machen, das hätte echt von ihm aus kommen müssen“. Und wie sieht David das? Auch für ihn lag ein Kuss in der Luft. „Was nicht ist, kann ja noch werden„, kommentiert er. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Zeitsprung. Denn tatsächlich wird der Kuss kurzerhand nachgeholt – und zwar ausgerechnet in der Nacht der Rosen.

Heimlicher Kuss in der Nacht der Rosen

So trägt der Content Creator die am Knöchel verletzte Rebecca vor den Augen der anderen zur Dachterrasse hinauf. Dort kommt es dann zum „Showdown“ zwischen den beiden. „Was hat denn bei unserem Date gefehlt?“, fragt er die 28-Jährige. Die fällt gleich wieder in alte Muster und fängt an, nervös zu stottern. „Ich bin schüchtern, hör auf damit“, entgegnet sie David. Bis sie es ausspricht: „Ich glaube, es hat ein Kuss gefehlt!“ Joa, selbstbewusst geht anders, aber immerhin. „Aber du hast dich nicht getraut, ich hätte mir schon gewünscht, dass du es machst!“, ergänzt sie noch. Mehr wollte David offenbar nicht hören. Er schaut Rebecca tief in die Augen, zieht sie zu sich heran und es kommt zum ersten Kuss der beiden.

Und das, obwohl ein paar Meter weiter unten noch elf andere Ladys auf den Bachelor warten, die wohl nicht wissen wollen, was zwischen Rebecca und David gerade vor sich geht. Der Content Creator überreicht der 28-Jährigen dann auch noch eine Vorab-Rose. Zählt Rebecca nach Folge fünf nun offiziell zu Davids Favoritinnen oder handelt es sich bei der Aktion um ein reines Ablenkungsmanöver, wie wir es von bisherigen Staffeln schon langsam kennen? Wer weiß …

Zwei Frauen gehen freiwillig und eine bekommt keine Rose

Doch das ist nicht die einzige Überraschung in der Nacht der Rosen. Giovanna verkündet in der Bachelor-Villa plötzlich, dass sie David nicht weiter kennenlernen möchte. Sie verlässt freiwillig das Dating-Abenteuer. Okay, zugegeben, wirklich überraschend kommt dieser Abgang nicht unbedingt. Ehrlich gesagt haben wir uns gewundert, dass Giovanna nicht bereits nach dem „Gegensätze-Drama“ in Folge drei ausgestiegen ist. Doch für den Content Creator kommt es noch dicker. Wenig später wendet sich auch die immer fröhliche Tami an David und sagt, dass auch sie die Show verlassen will. Zwei Körbe in einer Nacht. Ganz schön bitter. Und das scheint tatsächlich auch etwas an Davids Ego zu kratzen. Er gönnt sich zuerst einen Schnaps und wendet sich dann an die restlichen Kandidatinnen: „Deswegen freue ich mich über jede Frau, die mich freiwillig erträgt und noch hier ist.“

Der #Bachelor , wenn die nächste Frau freiwillig geht: pic.twitter.com/E4bqWKqKnL — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) March 29, 2023

But the Show must go on! Und so werden noch die restlichen Blümchen verteilt – an alle restlichen Ladys außer Colleen. Neben Giovanna und Tami ist damit auch für die Influencerin damit das Liebesabenteuer in Mexiko endgültig vorbei.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung