Dank einer Leihmutter werden NSYNC-Star Lance Bass und sein Ehemann Michael Turchin bald Eltern. Das Paar erwartet Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen.

Mit dem Thema Leihmutterschaft will das Paar unbedingt offen umgehen, um anderen homosexuellen Paaren Mut zu machen.

Lance Bass und Michael Turchin werden Eltern

Baby-News bei Lance Bass! Der NSYNC-Sänger plauderte in einem Interview mit dem People Magazin aus, dass er und sein Ehemann Michael Turchin bald Eltern werden, und zwar von Zwillingen. Ihre Leihmutter ist nämlich schwanger. Im vergangenen Jahr hatte das Paar schon einmal versucht, mit ihrer Hilfe Kinder zu bekommen. Damals erlitt die Leihmutter jedoch eine Fehlgeburt und verlor die Zwillinge. Deshalb wollte das Paar dieses Mal nicht zu voreilig von dem geplanten Nachwuchs erzählen. “Durch die Erfahrung, die wir vergangenes Jahr gemacht hatten, wollten wir uns nicht zu früh freuen. […] Wir wollten diesen Schmerz nicht noch einmal spüren”, so der 42-jährige Sänger gegenüber dem Magazin. Dieses Mal haben sie also bis zur neunten Woche gewartet, bis sie ihren Freunden und der Familie die Baby-News erzählten.

Doch jetzt scheint alles gut zu laufen und das Paar ist überglücklich, wie Lance Bass in dem Interview erzählt. Von Anfang an haben sich die beiden Zwillinge gewünscht. Denn dadurch konnten sie beide als Samenspender zum Einsatz kommen. “Bei der Eizellenentnahme hat er die eine Hälfte befruchtet und ich die andere Hälfte. Und zum Glück sind alle super geworden“, so Micheal Turchin gegenüber People. Auch die Geschlechter ihrer Zwillinge verraten die werdenden Eltern bereits: Es werden ein Junge und ein Mädchen.

Bild: lancebass/Instagram

Im Herbst kommen die Zwillinge

Laut dem errechneten Geburtstermin sollen Lance Bass und sein Ehemann bereits im November 2021 Eltern werden. “Wir sind seit zehn Jahren zusammen. Wir wussten immer, dass wir, wenn wir eine Familie gründen wollen, Zwillinge haben wollten“, sagt der NSYNC-Star gegenüber People. 2011 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich und 2014 folgte dann die Hochzeit. Dem Paar ist es außerdem besonders wichtig, offen mit dem Thema Leihmutterschaft umzugehen. Die beiden wollen damit anderen homosexuellen Paaren Mut machen, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. “Wir möchten zeigen: Wenn du eine Familie gründen möchtest, mach’ das. Es wird unglaublich sein”, so Lance Bass.