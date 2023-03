Boss-Babe, unsicher oder alles vorbei? Die Art und Weise, wie du mit deinem Schatz auf der Couch chillst, verrät viel über den Stand eurer Beziehung. Eine britische Studie hat die liebsten Positionen, die mittels einer Körperexpertin analysiert wurden.

Ihr sitzt getrennt? Eher nicht so gut.

Eure Position verrät, wie wohl ihr euch miteinander fühlt,

Abends um neun. Du und dein Schatz findet euch zum klassischen Streaming-Abend ein. Die Getränke sind gekühlt, die Chips stehen bereit – denn was gibt es Schöneres als mit dem Liebsten auf der Couch zu knotzen. Oder etwa nicht? Bestimmt habt ihr auch alle eine spezielle Position, die ihr dabei einnehmt. Die Art und Weise, wie ihr entspannt, soll ganz viel über eure Beziehung verraten.

Denn eine in Großbritannien durchgeführte Studie des Sofa- und Teppichspezialisten ScS, mit 2.000 erwachsenen Probanden, widmete sich den liebsten Positionen beim Entspannen im Wohnzimmer. Dabei gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie am liebsten gemeinsam mit ihrem Partner auf der Couch relaxen. Hingegen 60 Prozent bevorzugen ausreichend Platz für sich selbst. Die Expertin für Körpersprache und Psychologin Dr. Georgina Barnett half bei der Studie herauszufinden, was jede der Spitzenpositionen für Paare bedeuten könnte.

Platz 1: Getrennte Sofas

Ganze 37 Prozent der Briten lassen sich dazu gleich auf getrennten Sofas nieder, was diese Variante zur beliebtesten aller Chill-Positionen im Wohnzimmer macht. So kann sich der eine hemmungslos Social Media hingeben, während der andere seine Lieblingsserie guckt. Bei dieser bevorzugten Position der Briten wird es sich nach Meinung von Dr. Barnett um Langzeitpaare handeln. Die eher nicht so kuschlige Relax-Variante deutet aber nicht unbedingt auf Probleme in der Beziehung hin. Diese Position zeige nur, dass sich das Paar bereits aneinander gewöhnt habe. Worst-Case könnte der Mangel an Nähe aber auch auf eine gewisse Gleichgültigkeit des Paares hindeuten. Möglicherweise führt ihr bereits getrennte Leben, oder seid einfach aus Gewohnheit weiterhin zusammen.

Platz 2: Füße hoch

Bei der zweitliebsten Relax Variante legt eine Person die Beine in den Schoß der oder des anderen. Klingt für uns im ersten Moment ganz gechillt, bei Dr. Barnett lässt diese Position jedoch die Alarmglocken schrillen. Denn wer seine Beine auf dem Partner oder der Partnerin platziert – hat die Kontrolle. Die Partnerschaft sei damit etwas unausgeglichen, da ein dominanter Part gewissermaßen die Aufmerksamkeit einfordere – und das sehr wahrscheinlich nicht nur auf der Couch. Das heißt aber nicht, dass eure Beziehung jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Möglicherweise fühlt ihr euch in dieser Konstellation sogar recht wohl.

Platz 3: Seite an Seite

Ihr nehmt gerne Seite an Seite am Sofa Platz? Nicht kuschelnd, aber Händchen haltend oder euch mit den Zehen berührend? Dann zählt ihr zu den 18 Prozent der Paare, die laut Dr. Barnett allen Anschein nach glücklich sind. Der erste Rausch der Leidenschaft mag zwar etwas abgeklungen sein. Die Liebe und der Wille, den Kontakt aufrecht zuhalten, seien aber weiterhin vorhanden, genauso ein Maß an Vertrauen.

Platz 4: Am gegenüberliegendem Ende des Sofas

Ok, haben wir doch alle schon mal gemacht. Zum Beispiel als kleine Protesthaltung, um unserem Partner/Partnerin zu zeigen, dass er oder sie einen gerade tierisch nervt. Gehört diese Position aber zu eurem Standard, dürft ihr euch echt Sorgen machen. Flüchten sich Paare ans jeweils andere Ende des Sofas zeigt, dass bildhaft wie sehr ihr euch auseinandergelebt habt. Ihr habt dazu noch die Beine übereinander geschlagen und diese voneinander weg positioniert? Das Ende naht!

Platz 5: Zusammen ins Eck gekuschelt

Ganze 18 Prozent bevorzugen diese Variante. Jackpot denkt ihr? Nicht ganz. Denn laut der britischen Expertin könnte hier ein unterschwelliger Machtkampf im Gange sein. Im Grund genommen sei die Nähe zwar da – aber jene Person, die sich in der Ecke ausbreitet, besitzt den Raum und hat die Macht in der Beziehung. Der andere Part sei möglicherweise etwas unsicherer und suche Kontakt und Bestätigung. Das buchstäbliche sich anklammern könnte dies bildhaft ausdrücken.

Platz 6: Kuscheln in der Mitte

Ihr zählt zu den 9 Prozent, die sich gerne in der Mitte des Sofas zusammen kuscheln? Dann herzlichen Glückwunsch! Eure liebste Chill-Position symbolisiert eure starke Liebe. Ihr seid voll auf einer Wellenlänge. In eurer gleichberechtigten Partnerschaft seid ihr immer noch körperlich und emotional miteinander verbunden.