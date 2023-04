Der 6. April bringt uns den sogenannten Pink Moon. Der ganz besondere Frühlings-Vollmond bringt vielen Veränderungen und frischen Wind in der neuen Jahreszeit. Auf drei Sternzeichen hat er aber besonders starke Auswirkungen.

Denn er verändert ihre Sichtweise aufs Leben stark.

Waage

Der Pink Moon im April steht im Zeichen der Waage und hat dementsprechend auch einen großen Einfluss auf das Sternzeichen. Der Vollmond bringt ihnen nämlich neue Einsichten in ihren Alltag und gibt ihnen die Möglichkeit, auch einmal emotional tiefer zu graben und zu erkennen, welche Lebensbereiche gerade gut laufen – und was sie verbessern wollen. Liebe Waagen: jetzt ist die Zeit für Veränderungen also nutzt die Chance und kümmert euch ganz bewusst einmal um euch selbst!

Widder

Für die Widder stellt der Pink Moon eine kleine Bewährungsprobe dar. Denn in den letzten Wochen fühlten sie sich eher unsicher, unwohl und irgendwie unglücklich. Die Gründe dafür haben sie zuletzt aber lieber verdrängt, als aktiv an ihnen zu arbeiten. Der Vollmond im April steht jedoch ganz im Zeichen der Emotionen und eben diese kochen jetzt auch bei den Widdern hoch. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Rückschlag oder eine Niederlage aussieht, ist für die Widder in Wahrheit aber eine große Chance, endlich mit sich selbst ins Reine zu kommen!

Krebs

Für die Krebse bringt der Vollmond große Veränderungen im Privatleben – und zwar auf eine gute Art und Weise. Denn das Tierkreiszeichen fokussierte sich zuletzt stark auf den Job – und stellte Freunde und Familie hinten an. Der Pink Moon sorgt jetzt aber für intensive Reflexion und die Erkenntnis, dass eine „Work-Life-Balance“ nur dann erreichbar ist, wenn man sich auch um den Life-Teil aktiv kümmert. Für die Krebse ist jetzt also die Zeit, ihren Alltag ganzheitlich zu sehen und auch die Familie und Freunde aktiv zu integrieren! Das hilft ihnen stark dabei, wieder kreativer zu werden und hat im Umkehrschluss auch große positive Effekte auf ihren beruflichen Erfolg!