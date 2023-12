Nicht mehr lange, und dann heißt es „Happy New Year“! Wir leben in einer kunterbunten Welt mit verschiedensten Traditionen. Einige davon, werden besonders gern zu Silvester ausgetragen. Schließlich geht an diesem Tag ein Kapitel zu Ende und ein Neuanfang steht bereit.

Sehen wir uns doch gemeinsam an, wie die Silvester-Traditionen weltweit aussehen.

So wird Silvester weltweit zelebriert

In Österreich beschenken wir als Silvester-Tradition unsere Liebsten mit kleinen Glücksbringern zu Neujahr. Diese sollen im neuen Jahr Gesundheit, Glück und Reichtum mit sich bringen. Besonders beliebt als Glücksbringer sind Hufeisen, Kleeblätter, Schweinchen, Fliegenpilze oder sogar Rauchfangkehrer. Manche Glücksbringer gibt es auch in essbarer Form von Marzipan oder Schokolade. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus?

Spanien

Die Spanier:innen haben eine ganz besondere Tradition, die auf das späte 19. Jahrhundert zurückgeht. Der Neujahrstradition zufolge soll man insgesamt zwölft Trauben verspeisen. Diese symbolisieren die zwölf Monate des neuen Jahres. Das schwierige daran: Bei jedem Glockenschlag, den man beim Rutsch ins neue Jahr hört, soll eine Traube gegessen werden. Wer es schafft am Ende alle Trauben rechtzeitig zu essen, den erwartet laut spanischer Tradition ein Jahr voller Glück und Wohlstand – Hurra!

Brasilien

Brasilien begrüßt das neue Jahr mit Blumen. Die Einwohner strömen jedes Jahr mit einem Strauß weißer Blumen in der Hand zum Meer. Dort werfen sie ihre Blumen dann ab. Und das hat einen bestimmten Grund: Brasilianer:innen glauben, dass die Wassergöttin Yemanja ihnen im Gegenzug für diese eleganten „Geschenke“, also Blumen, ihre Neujahrwünsche erfüllen wird. Sie erhoffen sich also ein Jahr voller Glück!

China

Eine weitere besondere Silvester-Tradition stammt aus China. Dort werden kurz vor Mitternacht alle Fenster und Türen weit geöffnet, damit das neue Jahr „eintreten“ kann. Und das Spannendste daran: Damit das Glück fürs kommende Jahr auch zu 100 Prozent seinen Weg ins Haus findet, lassen viele Menschen unter anderem auch ihr Licht in der Silvesternacht an. Das sollten wir alle probieren!

Italien

Zur Feier des Tages, wird in Italien auf rote Unterwäsche gegriffen. Viele Frauen glauben nämlich fest daran, dass das Tragen von roter Lingerie zum Jahreswechsel Glück bringt. Aber Achtung: Die Unterwäsche bringt nur Glück, wenn sie neu oder ungetragen ist. Außerdem darf man sie sich nicht selber kaufen, sondern man sollte sie geschenkt bekommen. Die rote Farbe symbolisiert Glück und Liebe. Dementsprechend soll das Tragen roter Unterwäsche das kommende Jahr positiv beeinflussen. Buon anno amici!

Argentinien

Menschen aus Argentinien setzten eine besonders befreiende Tradition für die Silvesternacht in die Welt. Sie suchen sich nämlich vorab all ihre alten und unbrauchbaren Dokumente, zerschnippeln sie und werfen sie danach aus dem Fenster. Durch diese Tradition befreien sie sich mit dem Jahreswechseln von alten Sorgen und stehen für einen Neunanfang bereit. Da bleibt uns nur mehr eine Sache zu sagen: Feliz año nuevo, Argentina!

Griechenland

Am Vorabend des neuen Jahres werden in Griechenland Zwiebel an die Türen ihrer Häuser gehängt. Zwiebeln symbolisieren dabei Wiedergeburt und Wachstum. Am frühen Morgen des neuen Jahres wecken manche Griech:innen sogar ihre Kinder mit den Zwiebeln. Einige Menschen glauben, dass das Wecken der Kinder auf diese Weise ihnen ein langes Leben, voller Gesundheit und Wohlstand bringen wird.

Japan

Die Vorbereitungen für das neue Jahr in Japan beginnen mit einem großen Hausputz. Als Tradition reinigen Japaner:innen ihr Zuhause vor dem Silvesterabend gründlich. Erst nachdem alles gründlich gereinigt wurde – kommt die Belohnung: Das neue Jahr, gefüllt mit reichlich Glück!