Aberglaube hin oder her – Hauptsache es bringt Glück! Für einen erfolgreichen Rutsch ins neue Jahr setzen wir auf eine besondere Sache: Rote Unterwäsche. Ein alte Tradition besagt nämlich, dass rote Dessous an Silvester Glück bringen sollen.

Wir erklären euch, was es mit dem Neujahrsbrauch auf sich hat.

Das bedeutet das Tragen von roter Unterwäsche zu Silvester

Nicht mehr lange und dann heißt es „Happy New Year“! Während 2023 für manche erfolgreich wie im Flug verging, haben andere eine lange und anstrengende Reise hinter sich. Jetzt neigt sich das Jahr aber dem Ende zu und ein uraltes Sprichwort besagt: Neues Jahr, neues Glück. Für die Silvesternacht suchen wir meistens, neben dem perfekten Kleid und den passenden Schuhen, nach einer festlichen Hair und Make-up-Kombi. Natürlich darf die Kirsche auf der Torte nicht fehlen, in diesem Fall: Rote Unterwäsche!

Es gibt viele Neujahrsbräuche, die mit viel Hingabe verfolgt werden. Das Tragen von roten Dessous ist einer davon. Vielleicht kommt es euch sogar bekannt vor, denn viele haben mit Sicherheit einmal zumindest von diesem Aberglauben gehört. Viele Frauen, vor allem in West- und Südeuropa glauben nämlich daran, dass rote Unterwäsche zum Jahreswechsel Glück bringen. Und das schon seit mehreren Jahrhunderten.

Wieso aber die Farbe rot? Diese symbolisiert nicht nur Glück, sondern auch Liebe. Dementsprechend soll das Tragen roter Unterwäsche das kommende Jahr positiv beeinflussen. Schließlich betrachten viele Menschen den Jahreswechsel als einen Neuanfang und möchten am 31. Dezember das alte Jahr loslassen und mit neuen Zielen und Hoffnungen ins neue Jahr starten. Außerdem wird geglaubt, dass das Tragen von roten Dessous an Silvester das Love-Life verbessert. Okay, DANN ist es einen Versuch wert!

Wahre Glücksbringer

Es gibt mehrere Theorien dazu, woher der Brauch kommt – einig ist man sich dabei nicht. Die bekannteste Theorie besagt, dass das Ritual aus dem alten Rom stammt. Bereits zu Zeiten des ersten römischen Kaisers Augustus, galt nämlich rote Lingerie als wahrer Glücksbringer. Bis heute ist der Neujahrsbrauch in Italien stark verbreitet, aber auch in Frankreich und Spanien glauben viele an das Ritual. Eine weitere Theorie vermutet den Ursprung des Brauches in China. Seither steht die rote Farbe in China allgemein für Glück und Wohlstand. Falls ihr euch nun fragt, wie es dieser Brauch von China nach Europa geschafft hat, haben wir für euch die Antwort: Durch den berühmten Seefahrer Marco Polo, schaffte die Tradition im 13. Jahrhundert einen Weg nach Europa.

Damit eurer Hokuspokus zu Neujahr nicht in die Hose geht, verraten wir euch wie der Brauch korrekt durchzuführen ist:

Die rote Unterwäsche für Silvester darf man sich selbst nicht kaufen – man sollte sie geschenkt bekommen. Wer euch diese Freude bereitet, ist nicht relevant, wichtig ist, dass man sich nicht selbst beschenkt.

– man sollte sie geschenkt bekommen. Wer euch diese Freude bereitet, ist nicht relevant, wichtig ist, dass man sich nicht selbst beschenkt. Die Lingerie darf vor der Silvesternacht nicht getragen werden – erst in der Nacht vom Jahreswechsel.

werden – erst in der Nacht vom Jahreswechsel. Und das Allerwichtigste: Entsorgt die Unterwäsche am nächsten Tag! Falls ihr euch vorgenommen hattet, das gute Stück in eurer Unterwäschen-Kollektion zu sammeln, müssen wir euch leider enttäuschen. Denn eure Glücks-Underwear darf nur ein einziges Mal getragen werden. Zweimal tragen führt nämlich zu Unglück.

Silvesterbräuche gibt es viele. Ob man daran glauben möchte oder nicht – ist jedem selbst überlassen. Am Ende des Tages verfolgen alle Neujahrs-Rituale ein gemeinsames Ziel: Den positiven Blick auf ein neues Jahr!