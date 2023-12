Eine klassische Weihnachtsgeschichte: Der Vater einer Flugbegleiterin wollte das Fest der Liebe unbedingt gemeinsam mit seiner Tochter verbringen. Doch ihr Dienstplan sah vor, dass sie Weihnachten in der Luft und nicht im Wohnzimmer ihrer Eltern feiert. Da hatte der Vater eine Idee!

Er buchte einfach sechs Flüge hintereinander, bei denen seine Tochter anwesend war, um Zeit mit ihr zu verbringen.

Vater von Flugbegleiterin lässt sie an Weihnachten nicht alleine

Die Geschichte von Pierce und Hal Vaughan ist zwar schon ein paar Jährchen her, doch für rührende Momente haben wir doch alle, unabhängig vom Zeitpunkt, an dem sie stattgefunden haben, ein offenes Ohr, nicht wahr? Darum möchten wir euch das kleine Weihnachtswunder eines Vater-Tochter-Duos aus den USA erzählen.

Pierce Vaughan ist Flugbegleiterin und musste in diesem besagten Jahr ausgerechnet über Weihnachten arbeiten. Anstatt also das Fest der Liebe gemeinsam mit ihrer Familie zu feiern, verbrachte sie es in etwa 10.000 Metern Höhe. Denn ihr Dienstplan besagte, dass die junge Frau an Bord von insgesamt sechs Inlandsflügen quer durch die USA arbeiten musste. Dem Vater der Flugbegleiterin gefiel das ganz und gar nicht. Daher hatte er eine Idee, wie er Weihnachten gemeinsam mit seiner Tochter verbringen kann, obwohl diese im Dienst war.

Also buchte Hal Vaughan kurzerhand Tickets für alle sechs Flüge, bei denen seine Tochter ebenfalls mit dabei war. So konnte er der jungen Frau ganz nahe sein und sicher stellen, dass sie an diesem besonderen Tag nicht ohne ein Familienmitglied war. Also jetteten die beiden quer durch Nordamerika – von Fort Myers über Florida und Detroit. Glück für den Vater: Aufgrund der gesammelten Meilen seiner Tochter, konnte er bei jedem Flug in der ersten Klasse sitzen und eine besondere Versorgung der Crew genießen.

Begeisterter Passagier machte Geschichte publik

Dann kam Mike Levy, ein Passagier von einem der sechs Flüge, ins Spiel. Ohne ihn hätte die Welt vermutlich nie von der berührenden Geschichte erfahren. Denn er saß neben dem Vater der Flugbegleiterin und kam mit dem Mann ins Gespräch. Als dieser ihm seine unglaublich liebevolle Tat schließlich erzählte, konnte Mike nicht anders, als sie mit seiner Community auf Social Media zu teilen.

„Ich hatte das Vergnügen, neben Hal auf meinem Rückflug nach Hause zu sitzen. Seine Tochter Pierce war unsere Flugbegleiterin, die über Weihnachten arbeiten musste. Die beiden fliegen heute und morgen auf ihren Flügen quer durchs Land, um zu Weihnachten Zeit gemeinsam zu verbringen. Was für ein fantastischer Vater!“, schrieb der Passagier damals auf Facebook. Dann meldete sich auch Pierce, die Flugbegleiterin, auf Facebook zu Wort. Sie sprach von einem Weihnachtswunder und bedankte sich bei Mike, dass sie erst durch ihn erkannt hat, wie „großartig“ ihre Geschichte wirklich ist.

„Das wird sie für immer in Erinnerung behalten“

Auch das Netz ist vollkommen hin und weg von der überaus liebevollen Geste des Vaters. „Ohhh, das ist so süß. Dads sind einfach die besten“, schreibt jemand. Eine andere Person kommentiert: „Bester Vater überhaupt. Gerade in diesen Tagen liebe ich solche besonderen Geschichten“. „Das wärmt mein Herz“, stellt ein weiterer Nutzer fest. „Was für ein großartiger Vater! Das wird sie für immer in Erinnerung behalten“, ist sich jemand anderes sicher.

Gegenüber Fox News berichtet Hal Vaughan schließlich, dass er an Weihnachten „glücklich ist, egal ob er in Luft oder am Boden ist“. Die Hauptsache sei aber, dass er mit seiner Tochter vereint ist. Awww ❤