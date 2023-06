Die Urlaubszeit beginnt! Wer einen Aufenthalt in einem Hotel geplant hat, sollte jetzt aber besser aufpassen. Denn eine Hotel-Managerin sorgt auf Tiktok gerade für Aufsehen. Sie warnt nämlich davor, das Shampoo im Hotelzimmer zu benutzen. Und der Grund ist richtig eklig!

Wir sagen nur: new fear unlocked!

Hotel-Managerin warnt davor, das Shampoo in Hotelzimmern zu benutzen

Auf ihrem Tiktok-Account teilt die ehemalige Hotel-Managerin Melly (@Mellly_creations) regelmäßig Tipps rund um Urlaub und Hotelaufenthalt. Einer ihrer neuesten Clips sorgt jetzt aber für mächtig Aufsehen. Der Grund: in dem Video warnt sie ihre Community eindringlich davor, das Shampoo und/oder den Conditioner im Zimmer des Hotels zu verwenden. Zumindest gilt das für wiederbefüllbare Flaschen. Aber warum überhaupt?

„Ich würde nie Shampoo oder Conditioner in wiederbefüllbaren Flaschen benutzen“, beginnt sie ihre Warnung. In dem Video erklärt die Ex-Hotel-Managerin, dass sie schon öfters Flüssigkeiten in den Behältnissen entdeckt habe, die so gar nichts auf dem Kopf zu suchen haben. „Die Leute können hier einfach ALLES einfüllen“, so die Frau. Die Tiktokerin spricht hier zum Beispiel von „diversen Körperflüssigkeiten“. Um welche Körperflüssigkeiten es sich dabei aber konkret handelt, überlässt sie der Fantasie ihrer Followerschaft. Aber es wird noch kritischer (ja, das geht!) Denn weiters sagt sie in dem Clip noch: „Ich habe aber auch zum Beispiel schon Haarentfernungscreme darin gesehen und Gott weiß, was sonst noch drin ist.“

Netz ist schockiert

Das Video wurde inzwischen fast drei Millionen mal aufgerufen und fast 10.000 Kommentare. Die meisten Follower:innen sind von Mellys Nachricht entsetzt. „Je älter ich werde, desto mehr hasse ich es, in Hotels zu übernachten“, kommentiert zum Beispiel eine Userin unter dem viralen Video. „WTF! Danke, ab jetzt muss ich also immer mein eigenes Shampoo mitnehmen.“, heißt es in einem anderen Kommentar. Eine weniger überraschte Nutzerin schreibt: „Ich arbeite auch in einem Hotel und kann das bestätigen, die Leute sind so eklig!“

Bevor ihr nun Panik schiebt, rät die Tiktokerin Melly, sich die Shampoo-Flaschen vor dem Gebrauch erst ganz genau anzuschauen. In manchen Hotels gibt es nämlich Behältnisse, die nur mit einem Schlüssel geöffnet werden können. Diese seien relativ sicher. Aber, nicht nur im Badezimmer lauern eklige Dinge.

Auch Kaffeemaschine sind nicht safe

Denn in dem Video verrät die ehemalige Hotel-Managerin auch, weshalb sie niemals Kaffee in einem Hotelzimmer trinken würde. Laut der Tiktokerin seien Kaffeemaschinen nämlich nicht unbedingt die am häufigsten gereinigten Gegenstände im Hotelzimmer. Gelinde gesagt. „Mal abgesehen davon, dass ich schon ganz andere Dinge als Wasser dort gesehen habe, wird der Schlauch in der Maschine einfach nie gereinigt!“, erklärt sie. Was wir nun also aus der Geschichte gelernt haben? Ein Hotelzimmer ist offenbar wie ein Überraschungsei – man weißt nie, was drin ist.