Sternzeichen Test: Wie viel Stier steckt in dir? Kreuze an, welche Aussagen auf dich zutreffen und finde heraus, wie ähnlich du dem Stier-Sternzeichen bist

Ich bin ein richtiger Sturkopf.

Ich bin Perfektionist.

Im Streit werde ich schnell impulsiv und sage auch einmal Dinge, die ich später bereue.

Ich brauche in meinem Leben Struktur und klare Routinen, die gleich bleiben.

Auf Partys stehe ich gerne im Mittelpunkt.

Mit plötzlichen Veränderungen kann ich nur schwer umgehen.

Ich werde schnell eifersüchtig.

Ich bin ein großer Fan von To Do Listen, Planern und anderen Organisations-Tools.

Ich lasse mich nur ungern korrigieren.

Egal wie stressig meine Woche ist, Treffen mit Freunden plane ich immer ein.

Wenn ich von einem Projekt überzeugt bin, gebe ich alles dafür, dass es auch durchgeführt wird.

In meinem Freundeskreis bin ich diejenige, die immer auf alle Notfälle vorbereitet ist.

Ich gebe meinem Umfeld gerne Ratschläge (auch wenn man mich nicht immer darum bittet).

Ich bin ein Kontrollfreak.

Ich bin sehr geduldig.

Viele meiner Freunde kenne ich bereits seit frühester Kindheit.

Ich habe eine gute Menschenkenntnis und weiß sofort, wem ich vertrauen kann.

Am liebsten entspanne ich in der Natur.

Ich bin ein sehr realistischer Mensch und verliere mich nur selten in Traumszenarien.

Ich bin ein schlechter Verlierer.

Kaum Stier-Potential Tja, nicht jeder kann so fokussiert sein wie die Stiere. Du bevorzugst es wohl eher, in den Tag hineinzuleben und verlierst dich schon einmal in Tagträumereien. Und wenn du ganz ehrlich bist, ist dir zu viel Aufmerksamkeit auch ziemlich unangenehm; das Spotlight überlässt du also gerne jemand anderem. Ein bisschen Stier-Temperament hast du aber dennoch, man muss es nur aus dir herauskitzeln.

Ein bisschen Stier muss sein! Lass uns raten: Du wärst gerne eine jener Personen, die ihr Leben total im Griff haben und die perfekte Work-Life-Balance spielerisch in den Alltag integrieren? Wir auch! Aber leider gelingt das nur den perfektionistischsten Stieren – und wenn du ganz ehrlich bist, wäre dir so viel Arbeit ohnehin zu anstrengend. Also Kopf hoch, deine Loyalität, Geduld und deine warmherzige Art sind ohnehin viel wichtiger als eine abgehakte To Do Liste.