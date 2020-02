Manchen Menschen kann man es einfach nie recht machen. Sie haben ständig etwas auszusetzen und irgendwie sind sie immer unzufrieden.

Besonders diese drei Sternzeichen neigen dazu, ständig zu nörgeln.

Fische

Fische sind dafür bekannt sehr emotional und einfühlsam zu sein. Damit stehen sie sich aber oft selbst im Weg, denn sie sind gerade deshalb auch sehr überempfindlich und sensibel. Sie neigen dazu schnell ängstlich und unsicher zu sein. Das äußert sich dann darin, dass sie extrem unzufrieden sind. Sei es mit einer bestimmten Situation, jemand anderem oder – in den meisten Fällen – mit sich selbst. Anstatt aktiv etwas dagegen zu tun, bleiben Fische oft in der Opferrolle hängen, die sie sich selbst zuschreiben.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu jenen Sternzeichen, die ständig unzufrieden sind. Denn er will ständig im Mittelpunkt stehen und setzt sich unglaublich hohe und ambitionierte Ziele. Der Löwe will immer weiter nach oben, wenn das aber nicht auf Anhieb so klappt, wie er sich das vorgestellt hat, ist er unzufrieden und wütend. Sobald er nämlich die Kontrolle über etwas verliert oder jemand anderer mehr Verantwortung bekommt als er, macht ihn das ziemlich unrund. Ein bisschen mehr Entspannung würde dem Löwen guttun.

Skorpion

Dem Skorpion steht in den meisten Fällen seine Eifersucht im Weg, sowohl im Job als auch in der Beziehung. Anstatt einfach zu genießen, das Positive zu sehen und glücklich zu sein, ist dieses Sternzeichen oft unzufrieden. Dem Skorpion fällt es schwer, das zu schätzen, was er hat. Er vergleicht sich zu oft mit anderen und beschwert sich darüber, was in seinem Leben doch nicht alles besser sein könnte.