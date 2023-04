2011 sorgte „Brautalarm“ für einen der Kinohits des Jahres und ist bis heute für viele ein absoluter Comedy-Klassiker. Eine der Hauptrollen – Melissa McCarthy – äußert sich jetzt zu einem möglichen Sequel.

Und es scheint ganz so, als wäre sie stark für eine Fortsetzung.

„Brautalarm“: Folgt eine Fortsetzung?

Könnt ihr euch noch an „Brautalarm“ erinnern? In der Komödie ging es um die Trauzeugin Annie, die ihr eigenes Leben nicht wirklich in den Griff bekommt und gleichzeitig ihrer besten Freundin eine Traumhochzeit ermöglichen soll – inklusive XXL- Junggesellinnenabschied, teuren Kleidern und jeder Menge extravaganter Events. Eine Hürde für die Frau, die eigentlich gar kein Geld mehr hat. Es kommt wie es kommen muss und die Planung endet im absoluten Chaos. „Brautalarm“ sorgte rund um den „Hangover“-Hype für ein richtiges Kinohighlight. Dabei half natürlich auch der Cast. Denn in der Besetzung fand sich die oberste Liga der amerikanischen Komikerinnen. Neben Kristen Wiig und Maya Rudolph glänzte vor allem Melissa McCarthy als zukünftige Schwägerin, die ein bisschen schräg war.

Durch den großen Erfolg war die Sehnsucht nach einer Fortsetzung bei Fans natürlich groß. Doch bisher wurde dieser Wunsch noch nicht erfüllt. In einem neuen Interview mit „People“ betont jetzt aber Melissa McCarthy, dass ein zweiter Teil zumindest für sie alles andere als unwahrscheinlich ist. „Ich würde heute Nachmittag eine Fortsetzung von ‚Brautalarm‘ machen, genau jetzt“, betont die Schauspielerin. Denn die Arbeit an dem Film schätzt sie bis heute sehr. „Diese Gruppe von Frauen war das Magischste, was es je gab. Fast alle von uns waren schon richtig gute Freundinnen“, erinnert sie sich.

Melissa McCarthy spricht über Zukunft ihrer Figur Megan

Für sie ist deshalb klar: ganz egal wann, sobald es eine Anfrage für eine Fortsetzung gibt, ist sie dabei. Und zwar auch, wenn alle Stars „in den Neunzigern sind und [die Autorinnen] Kristen [Wiig] und Annie [Mumolo] fragen: ‚Sollen wir uns wieder zusammentun?‘ würde ich sagen: ‚Ja. Ja, das sollten wir.'“

Doch damit noch nicht genug. Denn Melissa hat auch schon konkrete Vorstellungen, was aus ihrer Figur Megan geworden ist. Zur Erinnerung: Am Ende von „Brautalarm“ kommen sie und der Air Marshal John (gespielt von Melissas Ehemann Ben Falcone), mit dem sie auf dem Weg zum Junggesellinnenabschied permanent geflirtet hat, tatsächlich zusammen. In Melissas Vorstellung wäre das ein Bund für die Ewigkeit. „Sie würden ihre Trucking-Firma leiten. Und sie sind offensichtlich Privatdetektive, nur um zu sagen, was jeder weiß“, erklärt die 52-Jährige. „Ich glaube, sie haben zusammenpassende Jeansjacken mit dem Bild des jeweils anderen darauf gemalt. Ich glaube, sie sind so glücklich. Und sie leiten eine Hunde-Rettungsorganisation, das muss ich schon sagen.“

Na das klingt doch schon nach tollen Voraussetzungen für Teil zwei. Ob es jedoch wirklich so weit kommt, bleibt abzuwarten. Denn derzeit ist Melissa McCarthy noch mitten in der Pressetour für „Arielle, die Meerjungfrau“, wo sie die Rolle der Ursula spielt.