Während nicht jeder Mensch gerne verreist, gibt es bestimmte Sternzeichen, die ein besonders starkes Fernweh verspüren. Diese Abenteurer:innen sind von Natur aus besonders neugierig und sehnen sich stets danach, neue Orte zu erkunden und die Grenzen ihrer Komfortzone zu erweitern. Kurz gesagt: Sie sind einfach die geborenen Weltenbummler.

Diese Tierkreiszeichen zieht es stets in die Ferne.

Widder

Der energiegeladene Widder ist ja bekanntlich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und Fernweh ist einfach ein ständiger Begleiter für ihn. Seine Leidenschaft für das Unbekannte und sein Entdeckergeist machen ihn zu einem furchtlosen Reisenden. Heißt: Er riskiert auch gerne mal etwas, um neue und unbekannte Plätze zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Ein Wasserfall, der nur nur durch eine mehrstündige Wanderung erreichbar ist? Der Widder ist definitiv am Start! Doch auch die Kulinarik treibt das Feuerzeichen an. Der Widder liebt es nämlich über alles, sich durch die kulinarischen Köstlichkeiten dieser Welt zu schlemmen.

Fische

Mit einem romantischen Blick auf die Welt spüren Fische eine starke Verbundenheit zu fernen Orten und mystischen Landschaften. Dieses sensible Wasserzeichen sehnt sich nach tiefer emotionaler Erfüllung, die es oft in der Ruhe und Schönheit exotischer Reiseziele findet. Was das Reiseziel betrifft, lassen sich Fische gerne von ihrer Intuition leiten und finden sich oft in spirituellen Reisen oder einsamen Rückzugsorten wieder, wo sie ihre Fantasie und Kreativität entfalten können. Oft sind das eben Orte, die nur schwer zu erreichen oder komplett abgeschottet von Tourismus und Menschenmassen sind.

Wassermann

Auch die mutigen Wassermänner fühlen sich von der Faszination des Unbekannten angezogen. Sie haben zudem ein starkes Bedürfnis, aus der Routine und dem Alltag auszubrechen und ungewöhnliche Orte zu entdecken. Wenn sie dann in verschiedene Kulturen eintauchen und neue Erkenntnisse machen können, blühen Wassermänner förmlich auf. Ja man kann sagen: Allein schon die Vorstellung, an unentdeckten Orten mit Gleichgesinnten Abenteuer zu erleben, lässt das Herz dieses Sternzeichens höherschlagen.