Seit über zehn Jahren und Hits wie „Video Games“ und „Summertime Sadness“ zählt Lana Del Rey zu den ganz Großen im Musikbiz. Doch ein virales Video sorgt bei ihren Fans jetzt für ordentlich Verwunderung. Denn die Sängerin wurde beim Kellnern gesichtet.

Hat Lana Del Rey ihren Job als Sängerin offiziell an den Nagel gehängt?

Virales Video: Hat Lana Del Rey einen neuen Job?

Mit ihrem Song „Video Games“ gelang Lana Del Rey im Jahr 2011 der internationale Durchbruch. Seitdem mischt die Sängerin nun schon in der Musikszene mit und lieferte über die Jahre hinweg viele Charthits. Insgesamt neun Alben hat die heute 38-Jährige bereits veröffentlicht. Musikalisch wurde es in den vergangenen Jahren allerdings etwas ruhig um die Sängerin. Doch kehrt Lana Del Rey dem Showbiz jetzt komplett den Rücken? Zumindest scheint es so, als habe die Sängerin einen ungewöhnlichen Nebenjob gefunden, denn sie wurde vor Kurzem dabei beobachtet, wie sie hinter dem Tresen eines Waffel-Restaurants steht.

Sängerin arbeitet als Kellnerin in Waffel-Restaurant

Ein Video davon versetzt nicht nur ihre Fans in Staunen, es geht derzeit auch mega viral auf Social Media. Allein auf Twitter erreichte der Clip bereits 2,9 Millionen Views. In dem kurzen Video sieht man Lana in der Filiale einer US-amerikanischen Restaurantkette namens Waffle House. In den Aufnahmen trägt sie eine Uniform mit einem blauen Hemd, einem kurzen schwarzen Rock, weißen Turnschuhen und einem offiziellen gelben Namensschild auf der Brust. Doch sie trägt dabei eben nicht nur die Uniform des Restaurants, sie scheint auch tatsächlich als Kellnerin zu arbeiten. In dem Clip reicht sie einem wartenden Kunden freundlich ein Getränk über die Theke. Doch was genau hat es mit dem Clip auf sich? Hat Lana wirklich ihren Job als Sängerin an den Nagel gehängt?

Lana Del Rey working at Waffle House pic.twitter.com/7V5av4OFrs — honeymoun (@honeymounz) July 20, 2023

Was steckt dahinter?

Tatsächlich kommt es immer wieder mal vor, dass Stars einen Tag lang „Normalo-Jobs“ ausüben. Meist geschieht dies aber im Zuge einer Show, um die Gäste zu pranken. Einige Fans spekulieren jedoch, dass sich die 38-Jährige auf ein neues Musikvideo vorbereitet, um dieses so authentisch wie möglich zu gestalten. Medienberichten zufolge soll sie bereits einige Tage vorher in einem Nagelstudio und einem Starbucks gesichtet worden sein. Ein Twitter-Nutzer schreibt hingegen, dass Lana dem Restaurant einfach einen Besuch abgestattet hat und dann kurzfristig in die Uniform geschlüpft ist, um auszuhelfen.

Andere User:innen vermuten wiederum, dass die 38-Jährige einfach sehr bodenständig ist und neue Erfahrungen sammeln möchte. Ob es sich dabei um Dreharbeiten für ein Musikvideo oder einen Werbeclip handelt oder ob Lana tatsächlich als Mitarbeiterin in diesem Restaurant tätig ist, darüber kann wohl weiterhin nur spekuliert werden. Bislang haben sich jedenfalls weder die Sängerin selbst, noch ihr Management dazu geäußert.