Einem Menschen zu vertrauen, den man noch nicht ewig kennt, ist schwierig. Manche schaffen es auf Anhieb, andere brauchen etwas länger. Jedoch gibt es auch Menschen, denen es extrem schwerfällt, sich auf jemanden einzulassen.

Denn es gibt drei Sternzeichen, die sich einfach auf niemanden einlassen können. Wir haben sie für euch herausgefunden!

1. Stier

Wenn der Stier einmal enttäuscht wurde, fällt es ihm besonders schwer, zu verzeihen. Zwar schafft er es irgendwann, vergessen kann er jedoch nicht. So zieht er das Misstrauen in jede weitere Lebenssituation. Und genau deshalb fällt es dem Stier so schwer, sich auf andere Menschen einzulassen. Selbst, wenn er wirklich wollen würde – er könnte nicht.

2. Zwilling

Der Zwilling beschäftigt sich am meisten mit sich selbst und kaum mit anderen Menschen. Für ihn sind Beziehungen, Affären und Liebe viel mehr ein Zeitvertreib als eine Notwendigkeit. Bevor er sich auf jemanden voll und ganz einlassen könnte, langweilt er sich bereits. Der Zwilling ist wechselhaft und nicht für eine lange, monogame Beziehung gemacht. Bei ihm kommt es gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass er sich auf jemanden einlassen müsste.

3. Wassermann

Der Wassermann könnte sich zwar auf jemanden einlassen, er hat nur keine Lust darauf. Für ihn ist es mehr Anstrengung, als Vergnügen. So passiert es, dass er mit der Zeit verlernt hat, wie es funktionieren würde, sich auf einen Menschen einzulassen. Daher gehört auch er zu den drei Sternzeichen, die sich nicht auf andere einlassen können.