Ich geh mit dir durch dick und dünn / bis an das Ende dieser Welt / leg deinen Kopf an meine Schulter / es ist schön, ihn da zu spüren / und wir spielen Bonnie und Clyde… wenn ihr nicht sowieso schon gemeinsam Pferde stehlen wart, dann findest du spätestens jetzt heraus, ob eure Liebe für die Ewigkeit ist und ihr bis in die (Un-) endlichkeit zusammen bleiben werdet.

1. Astrotalk

Weil es die Sterne sagen. Bevor du die Beziehung eingegangen bist, hast du selbstverständlich deine birth chart mit der deines Schwarms verglichen. Niemals würdest du dich auf jemanden einlassen, dessen Stern-, Mondzeichen und Aszendenten du nicht kennst! Die Astrologie meint es gut mit euch. Demnach ist auch kein Ende eurer Beziehung in Sicht. Mögen die Sterne mit euch sein!

via GIPHY

2. Ihr seid gemeinsam auf der Flucht

Nach eurem ersten Date werdet ihr von der Polizei wegen einer Nichtigkeit aufgehalten. Die Situation gerät aus dem Ruder und dein Date erschießt den Polizisten aus Notwehr um dich zu retten. Von nun an seid ihr gemeinsam auf der Flucht. Dabei kommt ihr euch stetig näher und eure bedingungslose Liebe füreinander wächst. Klingt mehr nach Blockbuster als nach deinem Leben? Ok stimmt. Das ist der Plot des spannenden Dramas QUEEN & SLIM, das ab 09. Jänner in den Kinos über die Leinwände flimmert. Die packende Road Movie-Liebesgeschichte basierend auf einer Story von Lena Waithe und Bestseller-Autor James Frey, setzt sich mit dem Thema Rassismus und dem lebensgefährlichen Preis der Gewalt auseinander. Ganz großes Kino bei dem kein Auge trocken bleibt. Für alle, die Emotionen nicht scheuen und endlich mal wieder einen richtig guten Film erleben möchten.

Slim (Daniel Kaluuya) and Queen (Jodie Turner-Smith) in Queen & Slim, directed by Melina Matsoukas

3. Tattoo

Ihr habt euch dasselbe Tattoo stechen lassen oder noch besser, den Namen eures Partners / eurer Partnerin. Eure Liebe geht definitiv unter die Haut! Und genauso wie das Tattoo für ewig bleibt, bleibt auch ihr auf ewig zusammen – außer ihr habt das Glück und findet jemand der auf denselben Namen hört oder bereit ist, ihren/ seinen Namen zu ändern. Alternativ wären natürlich auch eine Laserbehandlung oder ein Cover-up möglich.

via GIPHY

4. Marmor, Stein und Eisen bricht

Das Lied, welches euch verbindet und euch in jeder Karaoke Bar auf die Bühne zwingt ist Drafi Deutschers Schlagerhit, Marmor Stein und Eisen bricht. Demnach kann euch nichts entzweien denn Marmor, Stein und Eisen bricht aber eure Liebe nicht alles, alles geht vorbei doch ihr seid euch treu. Da bleibt uns nur noch zu sagen: “dam dam, dam dam”.

via GIPHY

5. Meins, deins, unser

Ihr teilt euch alles. Von der Armbanduhr über sämtliche Social Media Accounts, den Musikgeschmack, die Vorliebe für Onesies und Lakritz, bis hin zur Zahnbürste – schließlich ist sharing caring und weniger bekanntlich mehr. Ärgerlich nur wenn der Freund deine Lieblings Unterwäsche trägt.

via GIPHY