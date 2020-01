Der Winter ist noch lang nicht zu Ende. Aus diesem Grund haben wir jetzt das perfekte Kleidungsstück für dich, um dich bei den frostigen Temperaturen warmzuhalten.

Denn die sogenannte “Shacket” darf in deinem Kleiderschrank auf keinen Fall fehlen.

Hemd & Jacke: Der Trend-Mix

Die Mischung macht’s! Ganz nach diesem Motto hat uns nun ein neues Kleidungsstück für den Winter erreicht. Die Shacket ist eine Kombination aus Hemd und Jacke. Die Wollmischung geht über die Dicke eines normalen Hemdes hinaus, sodass du auch bei niedrigen Temperaturen vor der Kälte geschützt bist. Allerdings ist die Shacket auch nicht mit einem Wintermantel zu vergleichen, da der Stoff deutlich dünner ist. Eben das perfekte Maß, damit dir nicht zu heiß oder zu kalt ist.

Shacket: Vielseitig kombinierbar

Verschiedene Modeketten wie H&M, Zara, Bershka oder Topshop bieten die Shaket bereits online zum Kauf an. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Am besten ist es beim Kauf direkt darüber nachzudenken, ob Klamotten im Schrank liegen, mit dem die Shaket kombiniert werden könnte. Denn hierbei sind dir keinerlei Grenzen gesetzt. Tob dich aus! Der Kombi-Mix aus Jacke und Hemd lässt dich stets elegant und verspielt aussehen.