Leonardo DiCaprio hat eine Neue. Bereits seit einigen Wochen wird dem Schauspieler ein Flirt mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti nachgesagt. Doch nun wird es offenbar ernst: Neuen Medienberichten zufolge sollen der Schauspieler und das 23 Jahre jüngere Model ganz offiziell ein Paar sein.

Die zwei wurden erst kürzlich gemeinsam bei der Mailänder Fashion Week gesichtet.

Sind Leonardo DiCaprio und Model Vittoria Ceretti offiziell ein Paar?

Das Datingleben von Leo DiCaprio ist, nennen wir es mal so, etwas absehbar. In der Vergangenheit hat er sich nahezu immer mit jungen Models an seiner Seite gezeigt, die er spätestens ein paar Monate nach ihrem 25. Geburtstag wieder verlassen hat. So wie seine jüngste Ex, Camila Morrone. Mit ihr war der Hollywoodstar ganze vier Jahre lang zusammen. Nach der Trennung im Jahr 2022 wurde ihm eine Liebelei mit Supermodel Gigi Hadid nachgesagt.

Seit Anfang des Sommers scheint Leo aber nun eine neue Flamme zu haben. Diesmal soll es das 25-jährige Model Vittoria Ceretti aus Italien sein. Die beiden wurden in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zusammen gesehen. Vor etwa zwei Wochen tauchten sogar Fotos auf, die den Schauspieler und das italienische Model beim Küssen zeigten. Nur ein flüchtiger Sommerflirt? Medienberichten zufolge scheint definitiv mehr dahinterzustecken.

„Mehr als nur eine flüchtige Affäre“

Leo und Vittoria sollen bereits fix zusammen sein. Dadurch, dass die zwei in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht haben, lernen sie sich offenbar auf einer „tieferen Ebene“ kennen. Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber dem Promiportal Page Six. „So wie es aussieht, ist ihre Romanze viel mehr als eine flüchtige Affäre.„, berichtet eine andere Quelle. Der „Titanic“-Darsteller soll seine Freundin sogar zu ihrer Modenschau bei der Milan Fashion Week begleitet haben.

Wie lange die Beziehung zwischen ihnen schon läuft und wo sie sich kennengelernt haben, bleibt ein Geheimnis. Das erste Mal wurden sie gemeinsam beim Filmfestival in Cannes gesehen, als Leonardo DiCaprio seinen neuesten Film „Killers of The Flower Moon“ vorstellte.