In der Nacht auf den 15. November ist Neumond. Und dieser hat eine ganz besondere Wirkung auf uns.

Vor allem diese drei Sternzeichen dürfen sich über jede Menge positive Energie freuen.

So wirkt sich der Neumond auf uns aus

Der November-Neumond steht ganz im Tierkreiszeichen des Skorpions. Ein Sternzeichen, das als sehr mutig und ziemlich belastbar gilt und viel mentale Stärke aufweist. Gleichzeitig beeinflusst das auch andere Sternzeichen. Und das bedeutet, dass wir in dieser Neumond-Phase womöglich ziemlich große und vielleicht sogar überstürzte Entscheidungen treffen könnten. Oft geht damit aber auch ein Neuanfang einher oder man packt endlich Dinge an, die man schon lange vor sich hinschiebt.

Besonders positiv beeinflusst die kommende November-Mondphase diese drei Sternzeichen:

1. Widder

Beim Widder lief es in letzter Zeit irgendwie nicht wirklich rund. Ihm fehlt die Kraft, neue Projekte anzugehen und er findet seine Motivation einfach nicht mehr. Am liebsten würde er den ganzen Tag im Bett verbringen und sich gehen lassen. Doch das ändert sich ab dem 15. November. Denn der November-Neumond bringt seine Energie endlich zurück und der Widder sprüht plötzlich nur so vor neuen Ideen und jeder Menge Antrieb. Jetzt heißt es alle negativen Gedanken beiseite schieben und sich voll und ganz auf die positiven Dinge konzentrieren!

2. Skorpion

Klarerweise hat der November-Neumond im Zeichen des Skorpions einen besonders starken Einfluss auf dieses Sternzeichen. Der ohnehin schon furchtlose Skorpion findet nun endlich noch mehr Stärke, um neue Wege einzuschlagen oder ein längst ausständiges Gespräch zu führen. Die aktuelle Mondphase gibt ihm positive Energie und innere Ruhe nach einer etwas stressigeren Zeit. Die neu gewonnen Kraft wirkt sich auch auf sein Umfeld positive aus und der Skorpion fühlt sich so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr.

3. Fische

Die emotionalen Fische tun sich gerade schwer mit der momentanen Situation. Denn ihnen fehlt es von ihren Freunden und ihrer Familie umgeben zu sein und Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Dieses Sternzeichen verliert sich derzeit viel zu viel in seinen negativen Gedanken anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren und die Zeit endlich zu nutzen, um mal zur Ruhe zu kommen. Mit dem Neumond kommt allerdings der Aufschwung. Ab dem 15. November verspüren Fische wieder mehr Motivation und fangen endlich an etwas Me-Time zu genießen und neue Kraft zu tanken.