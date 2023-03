Wir alle schmieden allzu gerne Pläne für die Zukunft und suchen stets nach neuen Herausforderungen. Und das ist auch gut so. Doch manche Pläne werden wohl bald vom Vollmond durchkreuzt. Denn für ein paar Sternzeichen bringt der sogenannte „Lenzmond“ am 7. März eine große Veränderung mit sich.

Diese drei Tierkreiszeichen sollten sich auf eine Überraschung gefasst machen, mit der sie so nicht gerechnet hätten.

Steinbock

Der Steinbock darf sich dank der Energie des März-Vollmondes bald auf jede Menge Veränderungen gefasst machen. Für ihn klären sich nämlich endlich wichtige Themen, über die er sich schon lange den Kopf zerbricht. Vor allem in Sachen Liebe gibt’s für den Steinbock noch eine große Überraschung. Eine schicksalhafte Begegnung, eine Verlobung oder vielleicht sogar eine Trennung – was genau auf den Steinbock zukommt, verraten die Sterne noch nicht, aber fest steht: Veränderung steht auf der Agenda des Sternzeichens.

Widder

Für den Widder waren die vergangenen Monate besonders turbulent und von viel Stress geprägt. Doch mit der positiven Energie des Vollmondes geht es nun so richtig bergauf. Die harte Arbeit dieses Sternzeichens macht sich endlich bezahlt und beruflich steht eine richtig große Veränderung an, auf die der Widder schon lange gewartet hat. Wichtig ist nur, dass sich das Sternzeichen offen zeigt, und sich nicht vor dem Wandel verschließt. Denn dadurch würde er sich nur selbst im Wege stehen, was wiederum schade um sein Potenzial wäre. Also, lieber Widder, nehmt den Umbruch an!

Jungfrau

Auch für die Jungfrau bringt der Vollmond eine große Veränderung mit sich. Auf die sonst eher verschlossenen Jungfrauen hat aber nicht nur der Mond, sondern wohl auch die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings besonders großen Einfluss. Sie haben nämlich gelernt, sich zu öffnen und ihre Gefühle besser zu kommunizieren. Das Sternzeichen führt dadurch gleich mehrere tiefe Gespräche. Und eines wird das Leben der Jungfrau bald so richtig auf den Kopf stellen – und zwar im positiven Sinn. Das Sternzeichen darf sich also freuen!