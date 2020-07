Eigenständigkeit gehört zum Leben dazu. Zudem kann es sehr befreiend sein, Dinge wie die Hausarbeit selbstständig zu erledigen. Doch manche Menschen schaffen es einfach nicht ohne fremde Hilfe. Vor allem diese Sternzeichen kommen alleine nicht sehr gut zurecht.

Denn sie sind in allen Lebenslagen ständig auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen.

Krebs

Der Krebs gehört definitiv zu den unselbstständigsten Sternzeichen. Denn sein Engagement, Dinge sofort in die Hand zu nehmen und sie zu erledigen, hält sich eher in Grenzen. Stattdessen bittet er meist seine Mitmenschen um Hilfe. Seine Bequemlichkeit sorgt zudem dafür, dass er sich stets auf andere verlässt und seine Aufgaben so gut wie nie ohne Unterstützung absolviert.

Stier

Auch der Stier ist eher der bequeme Typ. Dinge wie, den Abwasch selbst zu machen oder alleine einen Termin bei der Bank zu erledigen kommen für ihn nicht infrage. Denn er braucht dafür oftmals die Hilfe seines Umfelds. Sie helfen ihn dabei so richtig in die Gänge zu kommen und neue Kraft zu tanken.

Fische

Auch Fische sind ständig auf die Hilfe ihrer Freunde und Familie angewiesen. Denn ihre Verpflichtungen schieben sie meist vor sich her und flüchten sich stattdessen lieber in ihre Träume. Mit fremder Unterstützung schaffen sie es allerdings nach einiger Zeit, einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln und ein wenig selbstständiger zu werden.