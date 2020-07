Es gibt Menschen, die sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften total unselbstständig sind und nichts alleine auf die Reihe bekommen.

Das hängt oft auch mit dem Sternzeichen zusammen. Vor allem diese drei trauen sich selbst einfach nichts zu.

Waage

Die Waage ist bekanntlich sehr harmoniebedürftig. Sie vermeidet Streit so gut es geht und mischt sich nicht in Diskussionen ein. Um ungute Situationen zu vermeiden, richtet sie sich deshalb meist nach den Wünschen und Meinungen der anderen. Ihre eigenen Bedürfnisse stellt die Waage ständig hinten an und geht stattdessen lieber Kompromisse ein. Das führt allerdings dazu, dass dieses Sternzeichen auf Dauer ziemlich unselbstständig wird und total überfordert ist, wenn es plötzlich ganz auf sich alleine gestellt ist und Entscheidungen treffen muss.

Fische

Ähnlich ist es bei den Fischen. Denn auch sie sind extrem harmoniebedürftig und gleichzeitig ziemlich unentschlossen. Es scheint zwar so, als hätten Fische ihr Leben total im Griff und kein Problem damit, selbstständig Dinge zu entscheiden und das durchzuziehen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Doch um erstmal da hinzukommen, holt sich dieses Sternzeichen erstmal den Rat von seinem gesamten Freundeskreis. Fischen fehlt oftmals das nötige Selbstbewusstsein, um total selbstständig und ohne den Input anderer zu handeln.

Jungfrau

Auch die Jungfrau zählt zu den unselbstständigen Sternzeichen. Sie ist zwar für ihre perfektionistische Art bekannt und dafür, dass sie für alles einen Plan hat. Allerdings braucht sie dafür meist einen starken Partner an ihrer Seite, der ihr davor genügend Mut zu spricht oder sie für etwas motiviert. Die Jungfrau kann nämlich absolut nicht alleine sein. Sie ist wie ein Fähnchen im Wind und passt sich ständig an ihre Mitmenschen an. Denn nur so hat sie das Gefühl, immer jemanden um sich herum zu haben, bei dem sie sich melden kann, falls sie Rat oder Hilfe braucht.