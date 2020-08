Gutes Benehmen hat nicht jeder. Und einen großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten, hat unser Sternzeichen. Denn vor allem diese drei haben absolut keine Manieren.

Diese Tierkreiszeichen benehmen sich oft ziemlich daneben und pfeifen auf gesellschaftliche Konventionen.

Wassermann

Der Wassermann zählt definitiv zu den Sternzeichen, die extrem schlechte Manieren haben. Denn er denkt in den meisten Fällen eher an sich als an andere. Er genießt sein Leben und macht genau das, was er will. Dass sein Benehmen dabei nicht immer gut und höflich ist, ist ihm egal. Hauptsache, er wird in seiner Freiheit nicht eingeschränkt. Dieses Sternzeichen hält sich generell ungern an Regeln oder Hierarchien.

Skorpion

Ähnlich ist es beim Skorpion. Denn auch dieses Sternzeichen kann ziemlich unhöflich sein. Schlechte Manieren kommen beim Skorpion vor allem dann zum Vorschein, wenn er wütend oder verärgert ist. Anstatt seine Wut zurückzuhalten, lässt er sie nämlich sofort raus, und zwar so richtig. Er schreit sein gegenüber an und macht seinem Ärger so richtig Luft. Ob Leute dabei um ihn herum sind oder nicht, ist dem Skorpion völlig egal.

Stier

Dem Stier ist Respekt ziemlich wichtig. Er hat ganz klare Vorstellungen davon, wie andere mit ihm umgehen sollen. Im Gegensatz dazu hat er selbst aber ziemlich wenig Anstand und Manieren, wenn es darum geht, wie er andere behandelt. Denn sobald er mal nicht den Respekt bekommt, den er von anderen erwartet, rastet der sture Stier schnell mal aus und wird ziemlich unhöflich und ungemütlich. Deshalb sind schon so manche Freundschaften dieses Sternzeichens in die Brüche gegangen.