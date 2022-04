Ein Red-Carpet-Event jagt das nächste: Nach den Oscars präsentierten sich am Sonntagabend nun die Stars aus der Musikszene bei den Grammys 2022 in Las Vegas am roten Teppich. Die Looks waren mutig, wild und auf alle Fälle abwechslungsreich.

Einige Stars versteckten sogar eine kleine Message in ihren Outfits. Wir zeigen euch die coolsten Looks!

Die coolsten Looks bei den Grammys 2022

Das waren unsere Lieblingslooks der Preisverleihung.

Dua Lipa

Das ikonische Vintage Versace-Kleid, das Dua Lipa hier trägt, machte Donatella Versace in den 90ern selbst schon populär. Ob die platinblonde Mähne von Dua Lipa eine Anspielung an den Look der Modeschöpferin damals ist? Wir denken ja und finden das Gesamt-Konzept einfach nur mega!

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

SZA

Im Gegensatz zu Dua Lipa entschied sich SZA für einen frühlingshaften und lieblichen Look. Mit einem pfirsichfarbenen Meerjungfrauenkleid von Jean Paul Gaultier mit ultimativer Blumenverzierung brachte sie Frühlingsstimmung direkt auf den Red Carpet.

Bild: Amy Sussman / Getty Images Entertainment

Avril Lavigne

Avril Lavigne trägt eine ganz besondere Message auf ihrem punkigen Kleid von MOI MOi Paris. „Love Sux – so heißt nämlich auch ihr neues Album, das Ende Februar erschienen ist. Ob die Liebe „sux“ wissen wir nicht, aber dieser Red-Carpet-Look auf jeden Fall nicht!

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Doja Cat

Das Naked-Dress erlebt auf den Red Carpets dieser Welt derzeit einen regelrechten Hype. Und wir lieben es, wie Doja Cat ihr Versace-Kleid mit ihrer platinblonden Y2k-Frisur in Szene setzt! Übrigens: Doja Cats Tasche war mit einem glitzernden JBL-Lautsprecher verziert. So kommt die Musik bei den Grammys garantiert nicht zu kurz.

Bild: Amy Sussman / Getty Images Entertainment

Olivia Rodrigo

Mehr Y2k als uns Olivia hier präsentiert, geht wahrscheinlich gar nicht. Die engen Opernhandschuhe und die gelayerten Choker in Kombination mit dem hautengen schwarzen Kleid von Vivienne Westwood verleihen dem Look die ultimativen 2000er-Vibes. Einfach nur Wow!

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

V von BTS

Wer braucht schon Ansteckblumen, wenn man sich einen ganzen Blumenstrauß anstecken kann?! Das dachte sich wohl BTS-Bandmitglied V als er sich in diesen Anzug von Louis Vuitton warf. Schon in der Vergangenheit fiel er immer wieder wegen seines besonderen Gespürs für Red Carpet Looks auf. In seiner Vintage-Farbkombi aus Lila und Braun zusammen mit übergroßen bunten Ansteckblumen aus Leder sorgte er vor allem bei Modeliebhabern für große Begeisterung. Für sie war sein Outfit auf jeden Fall eines der besten des ganzen Abends.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Lil Nas X

Auf dem roten Teppich enttäuscht uns Rapper Lil Nas X nie. In seinem weißen, mit Perlen und Strasssteinen besetzten Look von Balmain, bringt er den Red Carpet mal wieder zum Leuchten. Fun Fact: Die Schmetterlinge auf seiner Jacke sind ein Motiv seines neuen Albums Montero.

Billie Eilish

Ist es ein Kleid oder ein Trenchcoat? Wir wissen es nicht, aber das Rick Owens Outfit in Kombination mit der Matrix-Sonnenbrille ist einfach iconic. Düster, cool und mit einem Hauch von Gothic – wir haben uns nichts anderes von dir erwartet, Billie Eilish 😍