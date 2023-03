Unter all den Disney-Shows der 2000er-Jahre war „Die Zauberer vom Waverly Place“ für viele eine DER Serien der Kindheit und Jugend. Vor allem Alex Russo – aka Selena Gomez – war für viele ein großes Vorbild – und sorgt auch heute noch für einige Fan-Theorien.

Jetzt bestätigt der Serienmacher eine der Theorien: Alex Russo war eigentlich bisexuell.

„Die Zauberer vom Waverly Place“: Fans erspähten gleichgeschlechtlichen Crush

Von 2007 bis 2012 sorgte Selena Gomez als Alex Russo für jede Menge Magie auf Disney. Denn in der Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ spielte Selena das Mitglied eine Zaubererfamilie, das lernen muss, wie man mit Magie verantwortungsvoll umgeht. Doch neben den witzigen magischen Tricks achteten Zuschauer:innen vor allem auf eines: die Crushes von Alex Russo. Denn immer wieder sorgten ihre Beziehungen für den ein oder anderen neuen Teenie-Schwarm (wie etwa Schauspieler Gregg Sulkin oder Daniel Samonas). Doch ein Crush lag dem Teenie-Publikum besonders am Herzen. Und das, obwohl es eigentlich gar kein ausgesprochener war.

In der dritten Staffel der Serie lernt Alex nämlich Stevie (gespielt von Hayley Kiyoko) kennen; eine Magierin, die Alex beim Nachsitzen kennenlernt und mit der sie sich schnell anfreundet. Vier Folgen lang sind die beiden extrem eng, gehen sogar auf gemeinsame magische Abenteuer zu zweit. Alles läuft großartig; zumindest so lange, bis Stevie versucht, den Zauberer-Wettbewerb zu beenden und Alex sich gegen sie auflehnen muss. Als Bestrafung wird das junge Mädchen dann in Stein verwandelt und zerfällt Momente darauf in tausend Teile.

Ein ziemlich brutaler Verlust; nicht nur für Alex Russo. Denn zahlreiche Fans fanden schon damals, dass die Chemie zwischen Alex und Stevie einfach gestimmt hat. Die beiden waren für viele offensichtlich mehr als Freundinnen. Fans waren von dem potenziellen Paar sogar so begeistert, dass sie einen Ship-Namen entwickelten: Stalex.

„Wir waren damals nicht in der Lage dazu, aber es war uns allen ziemlich klar, was diese Beziehung war.“

Auch Stevie-Darstellerin Hayley Kiyoko äußerte sich in der Vergangenheit zu der ganz besonderen On-Screen-Beziehung. 2022 erklärte sie im Gespräch mit „them“, dass der Dreh für sie besonders herausfordernd war. Denn damals hatte sich Hayley noch nicht als geoutet. „Zu dieser Zeit war ich noch nicht offen queer, und als ich bei Wizards mitspielte, fühlte ich mich jedes Mal, wenn ich eine Show machte, sehr unsicher, oder dass ich mich als flaming lesbian entlarven würde“, so die mittlerweile 31-Jährige. „Aber offensichtlich ist Stevie für die Fans, die die Show gesehen haben, ein Teil ihres homosexuellen Erwachens.“

Und jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, bekommen die Stalex-Fans endlich die Bestätigung, auf die sie schon so lange warten. Denn in dem Podcast „Wizards of Waverly Pod“ der Ex-Darsteller David DeLuise (Alex Vater Jerry) und Jennifer Stone (die beste Freundin von Alex Harper) war kürzlich Peter Murrieta, der ehemalige ausführende Produzent, Showrunner und Autor der Serie, zu Gast. Und er schilderte, welche Aspekte der Handlung er gerne mehr ausgearbeitet hätte. „Wir hätten mehr mit der Beziehung zwischen Stevie und Alex spielen können“, so Murrieta. „Wir waren damals nicht in der Lage dazu, aber es war uns allen ziemlich klar, was diese Beziehung war … Der Disney Channel hatte zwar [LGBTQ+] Charaktere, [aber] zu dieser Zeit war das noch kein Thema. Aber wir sind so nah dran, wie wir konnten. Ich meine, es war ziemlich nah dran.“

Da ist sie also: die Bestätigung, auf die Fans so lange gewartet haben. Und wenig überraschend ist die Euphorie auf Twitter und Co riesengroß. Denn Fans der Serie betonen jetzt online, wie viel ihnen dieses Coming-out heute bedeutet – und wie wichtig es für sie schon im Kindesalter gewesen wäre. „Darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet“, schreibt etwa eine Userin auf Twitter. Und viele andere betonen ebenfalls, wie essenziell diese Nachricht ist.

ALEX RUSSO CONFIRMED BISEXUAL? WE WIN WE WIN WE WINNNNN — angie 🖤🤍 #1 hold me like a grudge fucker (@ih8petewentz) March 27, 2023

„Ich kann wirklich nicht ausdrücken, wie sehr es meine Gehirnchemie verändert hat, herauszufinden, dass Alex Russo die ganze Zeit über bisexuell war“, schreibt etwa eine Userin. „Ich hatte buchstäblich das Gefühl, dass sie und ich die gleiche Person waren, als ich ein Kind war, und jetzt verstehe ich es. Das war mein Erwachen.“

i genuinely cant express how much it altered my brain chemistry to find out that alex russo was canonically bisexual this entire time. i literally felt like she and i were the same person when i was a kid and now i get it. this was my awakening — tab ๋࣭ ⭑ (@sugufr) March 28, 2023