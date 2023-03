Im neuen Teaser zur nächsten Folge von „Diese Ochsenknechts“ löst Nataschas Ex-Mann Uwe Ochsenknecht offenbar einen kleinen Familienstreit aus. Denn der soll sich in einem Interview offenbar abfällig über die Familie geäußert haben.

Und das stößt Natascha richtig sauer auf.

Uwe löst Familienstreit in „Diese Ochsenknechts“ aus

In der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“ auf Sky sind bis auf Vater Uwe wieder alle Ochsenknechts mit dabei: Natascha, Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue. Nataschas Ex-Mann Uwe scheint von der Show allerdings nicht wirklich viel zu halten. Und genau das führt zu einem kleinen Familienstreit in der Serie. In der Vorschau zur Folge 7 in Staffel 2 schreibt Natascha in die gemeinsame Familiengruppe, dass ihr Ex-Mann sich öffentlich über seine Familie geäußert haben soll – und zwar nicht besonders positiv.

Der Schauspieler meinte nämlich in der Sendung „Inas Nacht“, dass er sich immer wieder darüber ärgern würde, wenn sein Name mal wieder in den Schlagzeilen erscheine. „Das hab ich schon seit der Scheidung gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen“, so Uwe.

Natascha schreibt daraufhin in die Familiengruppe, dass sie respektlos finde, was er über die Familie gesagt hat. „Letztendlich ist es so, dass ihr Vater in einer Sendung war und hat sich wieder nicht so nett über mich und über unsere Familie geäußert. Da ging es auch um unsere Serie und so. Und wir wissen alle, er hat sie geguckt“, sagt Natascha im Teaser.

Cheyenne verlässt gemeinsame WhatsApp-Gruppe

Cheyenne soll die Nachrichten ihre Mutter aber nicht so toll gefunden haben und verließ daraufhin einfach die Familiengruppe. Für die Ex-Frau von Uwe ein großes No-Go. Wie der Konflikt zwischen Mutter und Tochter ausgeht, das seht ihr in der neuen Folge, die ihr jetzt auf Sky sehen könnt.