Tinder-Dates, Heiratsanträge und Trennungen: Am 21. Februar startet Sky mit der Reality-Show „Diese Ochsenknechts“ und zeigt darin den Alltag der Promi-Familie. Teil der Show wird dabei auch die öffentlich ausgetragene Trennung von Jimi Blue und Yeliz Koc sein.

Im Interview mit miss erzählt Jimi Blue jetzt, warum er in der Show über die Trennung sprechen wollte.

Familie Ochsenknecht bekommt eigene Reality Show

„Ganz normal sind wir alle nicht.“ Mit diesen Worten stellt Jimi Blue Ochsenknecht seine Familie im Trailer zur Dokuserie „Diese Ochsenknechts“ vor. Die neue Sky-Serie begleitet die Familie in sechs Folgen und thematisiert dabei die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Gezeigt wird dabei alles: Von Cheyennes Leben als frischgebackene Mama am Bauernhof über Nataschas Dating-Versuche auf Tinder bis hin zu Jimis sehr öffentlicher Trennung von Yeliz Koc. Das Ziel der Show: „Allen zu zeigen, wie wir wirklich sind“, verrät Jimi Blue im Interview mit miss.

Diese ungeschönten Einblicke hatten in den insgesamt 60 Drehtagen aber auch einige Konsequenzen. Denn wie Formatentwickler Bernd Schumacher erzählt, war der Fokus der Reality-Show ursprünglich ein ganz anderer. Am Beginn des Drehbuchs stand nämlich eigentlich „Jimi und Yeliz, ein bis über beide Ohren verliebtes Paar, das sich gerade eine Wohnung in Berlin einrichtete.“ Auch die Geburt des ersten gemeinsamen Babys hätte Mittelpunkt der Ochsenknecht-Serie sein sollen.

Trennungsdrama statt Baby-Vorbereitungen

Doch es kam anders. Statt entspannten und romantischen Baby-Vorbereitungen und Familien-Urlauben auf Mallorca folgten Besuche der Steuerfahndung, Aufenthalte am Bauernhof in der Steiermark und eine Trennung, die wochenlang medial für Aufruhr und Shitstorms sorgte. Schwärmt Jimi in der ersten Folge der Show noch davon, dass seine Beziehung gut läuft, weiß das Publikum bereits, dass es anders ausgehen wird, als Jimi zu Beginn der Dreharbeiten im August 2021 erhofft.

„Wenn man sich auf so eine Serie einlässt macht man das zu 100% und dann ist das eben so. Klar, möchte man vor allem die positiven Seiten zeigen – aber das Leben ist nun mal nicht 100% positiv zu jeder Zeit. Wir wollen den Zuschauern ja nichts vorspielen“, erzählt Jimi rückblickend.

„Hier sieht man nun, wie es wirklich war“

Dass auch seine Trennung Teil der Show ist, war allerdings nicht geplant. „Es war keine bewusste Entscheidung, die Trennung zu thematisieren“, sagt er. Doch die Kameras waren dabei, als zwischen den beiden ein öffentlicher Streit in den Sozialen Medien ausgefochten wurde.

Während Jimi online nur selten Stellung zu der Trennung bezogen hat, zeigt er sich in der neuen Serie überraschend offen – eine Sache, die ihm sehr wichtig war. „Ich habe mich ja sehr zurückgehalten und bin auch kein Fan davon irgendwelche Sprüche oder kurze Nachrichten zu posten, die dann jeder irgendwie interpretiert, wie er will. Hier sieht man nun, wie es wirklich war“, erzählt er gegenüber miss.

Und dieses „wie es wirklich war“ beinhaltet für Jimi auch einen Shitstorm gegen den Schauspieler als Reaktion auf die öffentliche Trennung. Während seine Schwester Cheyenne und seine Mutter Natascha immer wieder mit Hasskommentaren im Netz konfrontiert sind, war es für Jimi das erste Mal.

„Diese Ochsenknechts“: Cybermobbing und Shitstorm werden thematisiert

Dass er dabei extreme Nachrichten bis hin zu Morddrohungen erhält, schockiert ihn. Umso wichtiger war es für ihn, dieses Thema auch in der Doku-Serie zu besprechen. „Cybermobbing ist ein richtig ernstes Thema, das viele betrifft. Man darf sich nicht alles gefallen lassen, auch das wird man in der Sendung sehen“, erzählt er im Interview.

In „Diese Ochsenknechts“ hat die Familie jetzt die Chance, solche Themen aktiv zu besprechen. Sie zeigen, wie aggressiv manche Kommentare tatsächlich sind und wie sehr der Hass gegen die Familie ausufern kann.

Gleichzeitig sehen sie darin aber auch die Möglichkeit, Gerüchte und Geschichten klarzustellen, die über die Familie kursieren. „Die Presse reimt sich oft aus irgendwelchen Postings und Gerüchten eine Story zusammen, drucken sie und die Leute glauben das. Ganz einfach, weil sie keine andere Quelle kennen. Zum ersten Mal zeigen wir hier die ganze Wahrheit“, erzählt Jimi.

„Natürlich werden da gewisse Themen wieder auftauchen und Schlagzeilen machen.“

Eine derartig öffentliche Thematisierung birgt aber auch einige Risiken. Denn auch Monate nach der Trennung von Jimi und Yeliz gibt es kleine Streitpunkte. Kurz nach der Veröffentlichung des Trailers postet Yeliz etwa, dass sie von ihrer Präsenz darin überrascht war. Auf die Frage, warum sie darin vorkommt, antwortete sie auf Instagram: „Das wüsste ich auch gerne, warum einfach meine Fotos und Videos verwendet werden.“

Dennoch scheint zwischen den beiden mittlerweile Vieles entspannter zu sein. Jimi begleitete Yeliz und die gemeinsame Tochter Snow Elanie zuletzt zu Dreharbeiten nach Thailand und erzählt auch mit Blick auf den Shitstorm gegen ihn „Im Endeffekt gab’s dann doch noch ein Happy End“.

Dennoch bleibt natürlich auch die Angst, dass die Serie alte Dramen wieder ins Rampenlicht rücken oder Konflikte wiederaufleben lassen könnte, die eigentlich schon abgeschlossen waren. „Das, was wir gedreht haben, spielt in der Vergangenheit und natürlich werden da gewisse Themen wieder auftauchen und Schlagzeilen machen. Aber es ist eine Zeit gewesen, die wir alle miterlebt haben und es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde ‚Das ist jetzt Vergangenheit und das möchte ich nicht mehr zeigen.‘ Es war zu der Zeit so und das gehört einfach zu unserem Leben dazu“, sagt Jimi.

Doch so offen sich die Familie in „Diese Ochsenknechts“ auch zeigt, eines soll privat bleiben: „Yeliz und ich sind uns einig, dass Snow derzeit nicht gezeigt wird. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber das sehen wir dann“, stellt Jimi klar.

„Diese Ochsenknechts“ startet am 21. Februar 2022 um 20.15 auf Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.