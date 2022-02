Die vergangenen zwei Jahre waren für Jimi Blue Ochsenknecht alles andere als gemütlich. Denn neben der Trennung von Yeliz Koc kämpft er auch mit einem riesigen Schuldenberg, weil 2020 bei einem Start-up-Projekt ein Investor kurzfristig abgesprungen ist. Für die fehlende Summe musste er selbst tief in die Tasche greifen.

Auf die Unterhaltszahlungen von Snow Elanie hat das mittlerweile zwar keinen Einfluss mehr. Trotzdem kommt Jimi noch nicht offiziell für seine Tochter auf, wie er jetzt in einem Interview erzählt.

Jimi Blue Ochsenknecht geriet in Schuldenfalle

Die vergangenen zwei Jahre waren für den Schauspieler eine finanzielle Herausforderung. Denn der 30-Jährige geriet durch ein Start-up-Projekt ungewollt in eine Schuldenfalle. Einer seiner Investoren sei kurzfristig abgesprungen. Um die Gläubiger allerdings auszuzahlen, musste er selbst tief in die Tasche greifen. „Ich musste all meine Ersparnisse investieren, um die Gläubiger auszuzahlen. Auch das, was ich fürs Finanzamt zurückgelegt hatte„, verriet er gegenüber der Bunte.

Dabei handelte es sich um einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich. Doch das war nicht der einzige Grund, weshalb er Schulden anhäufte. Auch sein damaliger Lifestyle soll einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass er immer tiefer in die Schuldenspirale rutschte. „Ich habe zwischenzeitlich einfach auf zu großem Fuß gelebt. Zu viel ausgegeben für Autos oder fürs Feiern“, so der 30-Jährige.

Unterhaltszahlungen für Tochter Snow Elanie

Für großes Entsetzen sorgte dann eine Aussage von Yeliz Koc in ihrer Insta-Story. Denn ihre Fans wollten nach der Geburt der gemeinsamen Tochter wissen, wie sich das ehemalige Paar finanziell abgesprochen habe. Darauf antwortete die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin, dass sie momentan das alleinige Sorgerecht hat und deshalb allein für Snow Elanie aufkommen würde. Hängen die Schulden des 30-Jährigen etwa damit zusammen? Nein, denn inzwischen seien laut Jimi alle Schulden wieder zurückgezahlt. „Das passiert mir heute als Vater nicht mehr“, so der 30-jährige Promi.

Gegenüber der Bild verriet er in Bezug auf die Unterhaltszahlungen, dass zwischen ihm und Yeliz aktuell tatsächlich nichts Offizielles vereinbart sei, er aber sehr wohl zum Teil für den Unterhalt seiner Tochter aufkommt. „Wir haben derzeit keine festen Zahlungen vereinbart, mal zahlt Yeliz, mal zahle ich. Das war bisher nicht nötig, denn es gleicht sich in etwa aus“, erklärt er. „Wir waren eh die meiste Zeit seit Snows Geburt rein freundschaftlich als Familie zusammen. Jetzt waren wir gerade mehrere Wochen zusammen in Thailand und ich war mit Snow alleine, als Yeliz gearbeitet hat. Über kurz oder lang werden wir da aber bestimmt eine fixe Vereinbarung treffen„, so Jimi Blue Ochsenknecht.