Was für ein Starauflauf in Österreich: Nach Chris Hemsworth wurde nun auch Patrick Dempsey hierzulande gesichtet. McDreamy dürfte wohl den Valentinstag mit seiner Liebsten in Wien verbracht haben.

Und die Fotos sind zu süß!

McDreamy ist in Wien

Hollywood-Stars sind wohl langsam auf den Geschmack des Wiener Flairs gekommen. Nach Chris Hemsworth befindet sich nun bereits der nächste Superstar in der Bundeshauptstadt. Patrick Dempsey verbringt seinen Urlaub gerade in Österreich!

Der US-Schauspieler postete auf Instagram nun ein Foto von sich und seiner Frau Jillian. Dempsey, auch bekannt als McDreamy, und seine Ehefrau reisten offenbar heimlich, still und leise nach Wien. Auf dem Post ist zu sehen, wie sich die beiden auf der Albertina-Terrasse mit Ausblick auf die Staatsoper küssen. Geht es noch romantischer?!

McDreamy weiß offenbar, wie man einen Valentinstag besonders schön zelebriert. Wie lange sie bleiben, hat er nicht verraten, aber vielleicht solltet ihr jetzt bei einem Spaziergang durch Wien die Augen ein wenig offen halten. 😉

Tom Holland in Salzburg?

Wenn wir schon bei Stars in Österreich sind: Auch Tom Holland soll nach seiner Promotour in Italien einen Zwischenstopp in Salzburg eingelegt haben. Zumindest war er dort für ein Fußballspiel angekündigt. Medienberichten zufolge sollte der Hollywood-Star beim Champions-League-Match Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Stadion mit dabei sein.

Da nun aber zum Zeitpunkt des Spiels Fotos von Tom mit seiner Zendaya in New York City aufgetaucht sind, dürfte sich der Spiderman-Darsteller wohl spontan für die Liebe umentschieden haben. Eine sehr gute Entscheidung, wie wir finden!