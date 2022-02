Das Liebesabenteuer in Mexiko geht in Runde 4: Noch 15 Kandidatinnen kämpfen um das Herz von Bachelor Dominik! Eine Frau bekommt endlich ihren lang ersehnten Kuss. Eine Frau zieht die Reißleine. Und eine Frau kehrt wieder zurück in die Villa.

Besser könnten die Zutaten für ein richtig gutes Drama nun wirklich nicht sein.

Unangenehme Dates und noch unangenehmere Küsse beim Bachelor

Eines muss man Bachelor Dominik lassen: Er hat es innerhalb nur weniger Folgen geschafft, für NOCH unangenehmere Momente zu sorgen, als all seine Ex-Bachelor Kollegen zusammen. Das ist zumindest die Meinung vom Großteil der Twitter-Community. Gut, wenn man bedenkt, dass der Rosenkavalier in diesem Jahr zu „super spannenden Dates“ einlädt, nur um dann eine Runde Tischtennis zu spielen, dann hat diese Kritik durchaus ihre Berechtigung.

Wer dachte, das letztjährige Date „Im Regen vom Berliner Hochhaus springen“ sei nicht zu toppen, der freut sich auf „Tischtennis im Park in Mexiko“ #Bachelor — Der elastische Hosenbund (@MalzbierJohnny) February 16, 2022

Aber beginnen wir doch von vorne: Neue Woche, neues Glück! Diesmal lädt der Bachelor sieben Frauen zu einem Gruppendate ein. Er kündigt die Massen-Verabredung damit an, dass sie in das „echte Mexiko“ eintauchen werden. Doch nach ein bisschen mexikanischer Straßenmusik und einem SEHR hochprozentigen Getränk (Bitte merken! Das ist nicht das einzige Mal, dass Alkohol in dieser Folge eine Rolle spielt), ist die ganze Mexiko-Stimmung auch schon wieder dahin.

Nur eine darf sich am Ende richtig freuen: Jana-Maria! Denn Dominik wählt sie aus, um noch etwas Zeit zu zweit zu verbringen. An dieser Stelle möchten wir kurz an den Alkoholpegel erinnern, der sowohl bei Jana-Maria als auch beim Bachelor inzwischen irrsinnig hoch sein muss. Wie sonst sollen wir uns folgendes Gespräch erklären?! Jana-Maria: „Was würdest du tun, wenn das alles hier vorbei ist?“ Dominik: „Ich würde Stripper werden…Neee, Spaß!“ Haha, was haben wir gelacht.

Ich weiss, ich sage immer, als Frau würde ich nur zum Saufen und Chillen beim #bachelor mitmachen, aber er ist echt dauerhacke, oder nicht? — Die Himbeertonella (@Himbeertonella) February 16, 2022

Ein paar lallende Sätze und angeduselte Kicherer später, kleben die Lippen von Jana-Maria und Dominik auch schon aufeinander. Doch bevor es zum Speichelaustausch kommt, fragt Dominik: „Ich wüsste nicht, wenn ich dich jetzt küssen wollen würde – und ich will das – ob du es abblocken würdest.“ Natürlich blockt sie nicht ab. Sie ist verliebt in dich, Dominik! Merkst du das etwa nicht???

WARUM LEITET ER SEINE KÜSSE IMMER MIT EINER ANMODERATION EIN?!?!?! #Bachelor — Marta🦋 (@MartaJodis) February 16, 2022

„Die Stimmung war echt cringe“

Und wenn ihr dachtet, dass die unbeholfene Kussszene zwischen Jana-Maria und dem Bachelor awkward war, dann wartet ab! Doch bevor wir zum legendären Tischtennis-Date kommen, müssen wir einfach noch drauf eingehen, dass Jana-Maria nach diesem einen Kuss bereits denkt, sie hätte den Sieg in der Tasche.

Denn in ihren Augen darf Dominik jetzt keine weitere Frau mehr küssen, sonst knallt’s! Kurze Frage aus der Redaktion: Du weißt aber schon, in welchem Format du dich befindest, Jana-Maria?

"Wenn er jetzt noch andere küsst, bin ich richtig sauer."



Was für 1 Format ist das hier? #Bachelor pic.twitter.com/MUOzg4l9fK — Joseph G. Blatter (@JosephGBlatter1) February 16, 2022

Im Netz erinnert die schwerverliebte Kandidatin ein kleines bisschen an Mimi aus der letzten Staffel vom Bachelor. (Ihr wisst schon, die, für die sich Niko Giesert nach einem ewigen Hin und Her mit Michelle entschieden hat, nur um sie Tage später wieder abzuservieren und mit Michelle glücklich zu werden.)

Aber gut, zurück zum Tischtennis! Irgendwie scheint bei diesem Date so überhaupt keine Stimmung aufzukommen. Stattdessen werden wir Zuschauerinnen und Zuschauer mit reichlich unangenehmem Schweigen und peinlichen Smalltalk-Versuchen gequält. Eine Kandidatin könnte es nicht passender ausdrücken: „Die Stimmung war echt cringe…“. Dominiks Conclusio: „Gruppendates sind nicht so mein Ding.“ Na dann bist du hier ja genau richtig, lieber Bachelor…

Dominik steht also nicht so auf Gruppendates. Bild: RTL

Aber so einfach kommen wir hier jetzt auch nicht davon, denn Dominik haucht verschwörerisch in die Kamera: „Das Date war durchwachsen, aber mit einem Happy End.“ Und dann kommt plötzlich ein Heli angerauscht, der Dominik und eine weitere Auserwählte, Anna, auf einen verlassenen Strand bringt. Riecht verdächtig nach Kuss Nr. 3? Spoiler: Es gibt weder einen Kuss, noch eine vorzeitige Rose. Dafür aber einen Dominik, der bis über beide Ohren strahlt.

Eine kommt, eine geht und zwei werden gegangen

In der Nacht der Rosen erwartet die Kandidatinnen ein richtiger Knaller! Ob gut oder schlecht, sei mal dahin gestellt. Denn: Emily is back! Ja, wir haben auch nicht bemerkt, dass sie weg war. Aber jetzt ist sie halt wieder da.

Scheinbar musste sie krankheitsbedingt für eine Woche aus der Villa ausziehen, durfte jetzt aber wieder dazustoßen. Die Zeit hat die gebürtige Klagenfurterin auch richtig gut genutzt. Denn sie hat eine wichtige Frage für den Bachelor „vorbereitet“.

Emily ist wieder zurück! Bild: RTL

„Was ist deine Love-Language?“, fragt sie Dominik. Der stottert erstmals ein paar Sätze lang herum. Mehr als „bla, bla, bla, körperliche Zuneigung, bla, bla, bla“, ist aber leider nicht hängen geblieben. Für Emily ist das scheinbar ausreichend. Denn sie antwortet mit einem einfachen „Geil!“, gibt danach aber zu, dass sie „heftig unterflirtet“ sei. Sind wir das nicht alle?

Am Ende der Sendung verkündet Christina aka Shakira, dass sie freiwillig gehen möchte. Denn sie sieht in Dominik eher ihren BFF, als einen Lover. Und auch für die singende Bobette und Kandidatin Susanna ist an dieser Stelle Schluss. Bleiben also nur noch 13 Frauen, die in die nächste Runde ziehen.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung