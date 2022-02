Jetzt geht es richtig los beim Bachelor! In Folge drei wurde die Frauenvilla nämlich ordentlich aufgewühlt. Es gab den ersten Kuss, die erste große Krise und zwei Neuankömmlinge haben für eine Schockstarre gesorgt.

Offenbar war sogar Dominik selbst von den zwei Neuen überrascht…

Großes Drama beim Bachelor

Zu Beginn geht es für sieben Frauen (Josi, Nele, Anna, Franzi, Lara, Susanna und Natalie) gleich mal auf ein abenteuerliches Gruppendate. Und zwar in den Dschungel – oder wie der Bachelor sagt: „Jungel“. Also mit „J“ wie „Jung“. Jedenfalls waren wir uns zwischenzeitlich nicht ganz so sicher, ob es in Folge drei ein Bachelor-Dschungelcamp-Crossover gab oder wir den letzten zwei Wochen IBES einfach nur ein bisschen nachtrauern.

Während des Dates gab es dann schonmal einen ordentlichen Knall: Denn nachdem zwei Frauen freiwillig gegangen sind, durften zwei neue Kandidatinnen nachrücken. Praktisch: Wir müssen uns nur EINEN neuen Namen merken. Denn beide heißen Chiara. Offenbar war aber auch Dominik selbst überrascht, dass es zwei Neuankömmlinge gibt. Doch der Bachelor fügte sich seinem Schicksal relativ schnell und wollte alles über die zwei neuen Frauen wissen. Sehr zum Unmut von Josi; denn sie ist sich sicher: Dadurch kommt sie nicht in die nächste Runde. Spoiler: Sie hat recht!

Chiara F. ist eine der beiden neuen Frauen und hat es Dominik bereits sichtlich angetan! Bild: RTL

Doch letztlich konnte Dominik eine ganz andere Frau überzeugen: Nele! Und weil der Bachelor so begeistert von ihr ist, lädt er sie ein, noch ein bisschen zu bleiben, während der Rest der Date-Gruppe unzufrieden von Dannen zieht.

Der erste Kuss ist gefallen

So, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor: Das Einzel-Date zwischen Dominik und Nele läuft richtig gut. Sie flirten, plantschen im Pool, schlürfen Cocktails. Und spätestens, als der Bachelor das Gespräch darauf lenkt, wie Nele zum Thema Küssen steht, war klar, JETZT passiert es. So war es dann natürlich auch und der Moment der Momente ist gekommen: Der erste Kuss fällt! Doch was sagt Nele dazu? „Es hat sich einfach richtig angefühlt“. Und trotzdem fühlt sie sich dadurch nicht allzu sicher, denn sie möchte dennoch „wachsam bleiben“.

Hier funkt es gewaltig! Bild: RTL

Zurück in der Villa berichtet Nele, die von den anderen seltsamerweise „Garnele“ genannt wird, dann von ihrem traumhaften Date mit Kuss. Die Folge: Begeistertes Quietschen und Schreien. Doch einer gefällt das gar nicht: Jana-Maria! Denn sie ist dem Bachelor in Folge zwei schon ziemlich nahe, aber nicht nahe genug gekommen. Jetzt glaub (bzw. hofft) sie allerdings, sie wäre die Einzige für ihn und er würde sich in einer Villa mit einer zweistelligen Anzahl von Frauen nur für sie interessieren. „Ich bin wütend und traurig“, schluchzt sie in die Kamera.

Beim zweiten Gruppendate – die Frauen und der Bachelor malen ein Haus und sich selbst an – versucht Jana-Maria dann, Dominik zu erklären, was sie belastet. In dem Gespräch kommen sie aber nicht wirklich weiter. Der Bachelor gesteht dann: „Ich kann nicht mit Problemen umgehen“. Gaaaanz toll!

Die Nacht der Rosen

Auch in der Entscheidungsnacht hat Jana-Maria den Kuss nicht vergessen. Sie setzt dem Bachelor erneut die Pistole auf die Brust und verlang Antworten, die er ihr so aber leider nicht geben kann. „Wir hatten so ein schönes Date, ich habe Gefühle zu dir aufgebaut. Und dann gehst du und küsst eine andere!“ Ähm, ist ja nur BUCHSTÄBLICH der Sinn der Sendung!? Eine Rose bekommt sie schlussendlich aber doch. Nele, die Geküsste, muss jedoch ziemlich lange zittern, darf am Ende aber auch eine Blume entgegennehmen.

Zwei Frauen müssen die Villa jedoch verlassen. Neben Josi, die bereits ahnte, dass sie nicht weiterkommt, ist es auch für die 24-jährige Natalie vorbei.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung