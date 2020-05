In immer mehr Ländern kündigt man nun bereits vorsichtig an, die Grenzen bald wieder zu öffnen. Seit Freitag (15. Mai) gelten etwa in Slowenien keine Einreisebeschränkungen mehr. Damit stünde einem Sommerurlaub zumindest in den Nachbarländern nichts mehr im Weg. Doch welche Regeln gelten im Zuge der Coronavirus-Pandemie beim Urlaub im Ausland?

Diese Lockerungen sind in den wichtigsten Urlaubsländern derzeit geplant und an folgende Regelungen muss man sich halten:

Kroatien

Bereits vor wenigen Wochen kündigte Kroatien an, das Land sei für Urlauber im Sommer bereit. Es gibt zudem auch bereits Verhandlungen mit Österreich, Slowenien und Deutschland bezüglich der Öffnung der Grenzen, um einen Reisekorridor zu ermöglichen. Derzeit muss man allerdings noch 14 Tage in Quarantäne, wenn man aus Deutschland oder Österreich einreist. Allerdings gilt diese Regelung nicht, wenn man als Urlauber eine Hotelbuchung vorweisen kann. Und diese sind bereits seit 11. Mai wieder offen. Und auch Cafés und Restaurants empfangen wieder Gäste. Zudem besteht im Land keine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz sollte lediglich auf Empfehlung getragen werden.

Italien

Nach Italien darf man derzeit nur aus bestimmten Gründen reisen, wie etwa beruflich oder aus familiären Gründen. Der Tourismus zählt bislang noch nicht zur Ausnahmeregelung. Dennoch gibt die Regierung bereits Hoffnung auf baldige Lockerungen. So öffnen ab 18. Mai wieder die Museen und ab 1. Juni auch Bars und Restaurants. Außerdem heben gewisse Regionen am 18. Mai auch das Strandverbot auf.

Spanien

Wie in Italien werden auch die Ausgangsbeschränkungen in Spanien langsam gelockert. Zudem sind Hotels seit 11. Mai wieder geöffnet. Allerdings gilt das nicht für Gemeinschaftsbereiche, wie etwa Restaurants im Hotel. Im Außenbereich darf allerdings für eine begrenzte Anzahl an Gästen geöffnet sein. Die Strände sollen Ende Juni geöffnet werden. Allerdings sind die Grenzen für Urlauber derzeit noch geschlossen. Laut Fluglinien starteten jedoch erste Verbindungen nach Spanien, wie etwa ein Lufthansa-Flug nach Mallorca, bereits Anfang Juni.

Schweiz

Bereits seit 11. Mai haben in der Schweiz Geschäfte, Restaurants und auch Museen wieder geöffnet. Allerdings unter bestimmten Auflagen. So dürfen in Lokalen etwa wie in Österreich nur vier Personen an einem Tisch sitzen. Zudem gilt es Abstandsregelungen einzuhalten. Hinsichtlich Urlaub im Nachbarland gibt es derzeit noch keine klaren Regeln. Man rechne aber damit, dass die Hotels ab 8. Juni wieder geöffnet sind. Mit der geplanten Öffnung der deutschen Grenzen am 15. Juni könne man dann wieder aus Deutschland einreisen. Und auch für österreichische Urlaub stehen die Grenzen dann wieder offen.

Griechenland

Ab Juni werde man in Griechenland Hotels wieder stufenweise öffnen. Ab 18. Mai sind außerdem Reisen für Bewohner der Festland-Regionen zu den Inseln erlaubt. Der Auslandstourismus soll ab 1. Juli wieder laufen. In Griechenland gilt derzeit Maskenpflicht im öffentlichen Raum und Verkehrsmitteln.

Frankreich

Seit 11. Mai ist Frankreich in drei unterschiedliche Bereiche (grün, gelb, rot) eingeteilt, die verschiedenen Maßnahmen unterliegen. In grünen Bereich wird Tourismus bald wieder möglich sein. Und das sind vor allem die Mittelmeer- und Atlantikstrände. In den roten Zonen, wie etwa Paris, werde es noch länger keine Öffnungen für Touristen geben. Und auch auf der Insel Korsika werde man vorerst keine Touristen empfangen. Ob Bars und Restaurants im Juni wieder öffnen dürfen, will die Regierung Ende Mai bekannt geben. Hinsichtlich Hotels oder Campingplätzen gibt es noch keine klaren Entscheidungen. Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich soll jedenfalls ab 15. Juni wieder öffnen.

Türkei

Bereits im Juni soll es wieder internationale Flüge geben, heißt es nun aus der Türkei. Dort gelten bis Ende Mai noch in 15 Orten Ausgangssperren an den Wochenenden. Hotels haben offen, allerdings unter strengen Auflagen, die von der Regierung entwickelt wurden. Auf Stränden wird es weniger Liegen geben, als sonst. Zudem wolle man Urlauber ab dem 1. Juni bereits bei der Einreise am Flughafen auf Corona testen. Diese müssen das Ergebnis allerdings nicht vor Ort abwarten, sondern werden im Hotel kontaktiert, sollte der Test positiv ausfallen.