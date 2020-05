Als erstes EU-Land erklärt Slowenien die Coronavirus-Pandemie nun für beendet und öffnet seine Grenzen ab sofort für alle EU-Bürger. Das entschied die Regierung am Donnerstagabend (14. Mai).

Ab sofort könne man wieder ohne Auflagen in das Land einreisen und müsse sich nicht, wie bislang vorgeschrieben, in siebentägige Heimquarantäne begeben.

Slowenien öffnet Grenzen für alle EU-Büger

Nach einem erheblichen Rückgang der Infektionen hat Slowenien die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Das Land öffnet seine Grenzen ab sofort für alle Nachbarländer, auch zu Italien, Kroatien und Ungarn. Das heißt auch Österreicher können ab sofort wieder ohne Auflagen nach Slowenien reisen. Und auch eine Weiterreise nach Kroatien ist damit nun möglich. Außerdem müsse man sich nicht mehr in eine siebentägige Heimquarantäne begeben. Stattdessen bekommen Einreisende ein Informationsblatt über Corona-Schutzmaßnahmen. Wer angibt, Symptome zu haben, der darf nicht einreisen. Für Nicht-EU-Bürger gilt außerdem weiterhin eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Einreisebeschränkungen in Österreich gelten bis 31. Mai

Die Einreisebeschränkungen aus den Nachbarländern gelten in Österreich weiterhin bis 31. Mai. Demnach muss man sich nach einer Einreise in Heimquarantäne begeben. Dennoch gibt es auch hierzulande erste Lockerungen. Denn seit Freitag (15. Mai) werden an der Grenzen zu Deutschland nur noch Stichproben durchgeführt. Ab 15. Juni sollen die Beschränkungen zu Deutschland und auch der Schweiz dann komplett aufgehoben werden.